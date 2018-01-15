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الإشادة بإرادة الجزائر "الثابتة" في مرافقة مالي في تنفيذ اتفاق السلم

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 15:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
تصريح الوزير الأول المالي، سوميلو بوباي مايغا تصريح الوزير الأول المالي، سوميلو بوباي مايغا
صورة وأج

الجزائر- أشاد الوزير الأول المالي، سوميلو بوباي مايغا يوم الأحد بالجزائر العاصمة بإرادة الجزائر "الثابتة" في مرافقة بلده في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر.

و أوضح السيد مايغا للصحافة عقب لقاء خصه به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أن "الجزائر أكدت لنا إرادتها الثابتة في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".

و أضاف الوزير الأول المالي يقول أن "أشقاءنا الجزائريون قد أكدوا لنا مجددا أنهم سيعملون بكل نفوذهم من أجل استكمال بعض نقاط هذا الاتفاق".

و على الصعيد الأمني، أشار السيد مايغا أن الطرفين "سيعملان على تعزيز تعاونهما الثنائي"، معلنا في هذا السياق عن زيارة وفد مالي إلى الجزائر قريبا.

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و في الشق الاقتصادي، ابرز ذات المسؤول أن الجزائر و مالي قد قررا توسيع علاقاتهما، مذكرا في هذا السياق أن مائة مؤسسة جزائرية تقريبا تشارك حاليا في معرض باماكو، و أنه سيتم عقد لقاء مع نهاية الثلاثي الأول من السنة بمالي بين رؤساء مؤسسات جزائرية و مؤسسات مالية بحضور الوزراء المعنيين بهدف "ترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات المؤسساتية".

و أوضح السيد مايغا أنه أبلغ الرئيس بوتفليقة "تحيات نظيره المالي ابراهيم بوبكر كايتا و كذا تحيات حكومة و شعب مالي".

و أضاف يقول "لقد استفدنا خلال هذا اللقاء من دعم و نصائح و توجيهات الرئيس بوتفليقة".

و عقب هذا اللقاء غادر الوزير الأول المالي الجزائر بعد زيارة عمل دامت يومين بدعوة من نظيره السيد أحمد أويحيى.

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الإشادة بإرادة الجزائر "الثابتة" في مرافقة مالي في تنفيذ اتفاق السلم
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 15:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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