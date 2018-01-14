وزير الخارجية المالي يشيد باستعداد الجزائر لمساعدة بلده في إعداد قانون الوفاق الوطني

الجزائر- أشاد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي، تيمان هوبرت كوليبالي يوم الأحد بالجزائر العاصمة باستعداد الجزائر لمساعدة بلده في التوصل إلى قانون حول الوفاق الوطني مستمد من المصالحة الوطنية الجزائرية.

و صرح السيد كوليبالي في ختام محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قائلا "من الضروري أن يكون لنا ميثاق حول الوفاق الوطني، و الجزائر أعلنت أنها مستعدة للمشاركة في أي أعمال إعداد و تفكير من شأنها مساعدة مالي على تجسيد هذه الإرادة الرئاسية بسرعة قصد التوصل إلى قانون حول الوفاق الوطني".

و أضاف أن الرئيس المالي سبق وأن ضرب مثلا بالجزائر في مجال المصالحة الوطنية، لا سيما قانون الوئام المدني و كامل المسار الذي اتبعته حتى "أصبحت اليوم أحد البلدان الأكثر أمانا في العالم".

و اعتبر أن الحفاظ على الوحدة و التماسك الوطنيين و حماية الوحدة الترابية لمالي "يتطلبان توافقا بين الجماعات التي تعيش في نفس الفضاء".

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الدبلوماسية المالية انه تطرق مع السيد مساهل إلى المسائل الأمنية في شبه المنطقة و التقدم المحقق، فيما يخص تنفيذ اتفاق السلم بين الماليين الذي وقع سنة 2015 ، و كذا آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

و من جهته، أكد السيد مساهل انه تم استعراض العلاقات "القوية والتاريخية" بين الجزائر و مالي، مشيرا إلى وجود "تشاور دائم" لتعزيز هذه العلاقات.

و قال انه كان له تبادل لوجهات النظر حول التقدم الذي سجل في تنفيذ اتفاق السلم في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

و لدى تطرقه إلى التعاون في المجال الاقتصادي، أشار السيد مساهل إلى مشاركة الجزائر كضيف شرف في الدورة ال12 لمعرض باماكو الدولي المنظم من 12 إلى 29 يناير 2018 و هذا يعتبر كما قال، "إشارة جد قوية و إرادة متقاسمة في العمل معا".

و أضاف انه تم التطرق أيضا إلى الوضع الأمني في شبه المنطقة، لا سيما مكافحة الإرهاب و الإجرام و الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى ضرورة "تنسيق الجهود و اليقظة لمواجهتها".