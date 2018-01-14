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وزير الخارجية المالي يشيد باستعداد الجزائر لمساعدة بلده في إعداد قانون الوفاق الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
تصريح وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي، تيمان هوبرت كوليبالي تصريح وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي، تيمان هوبرت كوليبالي
صورة وأج

الجزائر- أشاد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي، تيمان هوبرت كوليبالي يوم الأحد بالجزائر العاصمة باستعداد الجزائر لمساعدة بلده في التوصل إلى قانون حول الوفاق الوطني مستمد من المصالحة الوطنية الجزائرية.

و صرح السيد كوليبالي في ختام محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قائلا "من الضروري أن يكون لنا ميثاق حول الوفاق الوطني، و الجزائر أعلنت أنها مستعدة للمشاركة في أي أعمال إعداد و تفكير من شأنها مساعدة مالي على تجسيد هذه الإرادة الرئاسية بسرعة قصد التوصل إلى قانون حول الوفاق الوطني".

و أضاف أن الرئيس المالي سبق وأن ضرب مثلا بالجزائر في مجال المصالحة الوطنية، لا سيما قانون الوئام المدني و كامل المسار الذي اتبعته حتى "أصبحت اليوم أحد البلدان الأكثر أمانا في العالم".

و اعتبر أن الحفاظ على الوحدة و التماسك الوطنيين و حماية الوحدة الترابية لمالي "يتطلبان توافقا بين الجماعات التي تعيش في نفس الفضاء".

 اقرأ أيضا: المصالحة في مالي: الرئيس بوبكر كايتا يعلن عن قانون "وفاق وطني" مستمد من "ميثاق السلم و المصالحة "

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الدبلوماسية المالية انه تطرق مع السيد مساهل إلى المسائل الأمنية في شبه المنطقة و التقدم المحقق، فيما يخص تنفيذ اتفاق السلم بين الماليين الذي وقع سنة 2015 ، و كذا آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

و من جهته، أكد السيد مساهل انه تم استعراض العلاقات "القوية والتاريخية" بين الجزائر و مالي، مشيرا إلى وجود "تشاور دائم" لتعزيز هذه العلاقات.

و قال انه كان له تبادل لوجهات النظر حول التقدم الذي سجل في تنفيذ اتفاق السلم في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

و لدى تطرقه إلى التعاون في المجال الاقتصادي، أشار السيد مساهل إلى مشاركة الجزائر كضيف شرف في الدورة ال12 لمعرض باماكو الدولي المنظم من 12 إلى 29 يناير 2018 و هذا يعتبر كما قال، "إشارة جد قوية و إرادة متقاسمة في العمل معا".

و أضاف انه تم التطرق أيضا إلى الوضع الأمني في شبه المنطقة، لا سيما مكافحة الإرهاب و الإجرام و الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى ضرورة "تنسيق الجهود و اليقظة لمواجهتها".

آخر تعديل على الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 20:23
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الوزير الأول ونظيره المالي يتباحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأج
وزير الخارجية المالي يشيد باستعداد الجزائر لمساعدة بلده في إعداد قانون الوفاق الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

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