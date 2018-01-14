الرئيس بوتفليقة يؤكد لنظيره التونسي عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي

وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: "يسعدني والشعب التونسي الشقيق يحيي الذكرى السابعة لثورة 14 يناير، أن أتوجه لفخامتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأخلص التمنيات، سائلا المولى العلي العزيز القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية والسداد، وأن يحقق للشعب التونسي اطراد التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار".
وتابع الرئيس بوتفليقة قائلا: "وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأؤكد لكم عزمنا الراسخ على توطيد علاقات التآخي والتضامن بين شعبينا الشقيقين والعمل سويا من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين بلدينا إلى أسمى المراتب وبلوغ الشراكة الإستراتيجية المنشودة بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة كافة".