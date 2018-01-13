أويحيى يتحادث مع نظيره المالي

وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، نور الدين بدوي.
و ستسمح هذه الزيارة التي تشكل فرصة بالنسبة للمسؤول المالي لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه و توسيعه بالتطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما منطقة الساحل.
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وفي تصريح له لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي أكد الوزير الأول المالي أن "الجزائر تلعب دائما دورا كبيرا و أساسيا في استقرار مالي، بحيث تدخلت مرتين على الأقل من أجل مساعدة الماليين على الالتقاء فيما بينهم سنتي 1992 و 2015".
في هذا الشأن، أشار المسؤول المالي إلى أن ما يشكل اليوم "الحجز الأساسي" للسياسة الداخلية و الخارجية لمالي هو اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "تستمدان مصدرهما ضمن تاريخ مشترك".