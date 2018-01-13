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أويحيى يتحادث مع نظيره المالي

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 19:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
أويحيى يتحادث مع نظيره المالي أويحيى يتحادث مع نظيره المالي
صورة وأج

الجزائر- تحادث الوزير الأول، أحمد اويحي يوم السبت بالجزائر العاصمة مع نظيره المالي، سوميلو بوباي مايغا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم، نور الدين بدوي.

و ستسمح هذه الزيارة التي تشكل فرصة بالنسبة للمسؤول المالي لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه و توسيعه بالتطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما منطقة الساحل.

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وفي تصريح له لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي أكد الوزير الأول المالي أن "الجزائر تلعب دائما دورا كبيرا و أساسيا في استقرار مالي، بحيث تدخلت مرتين على الأقل من أجل مساعدة الماليين على الالتقاء فيما بينهم سنتي 1992 و 2015".

في هذا الشأن، أشار المسؤول المالي إلى أن ما يشكل اليوم "الحجز الأساسي" للسياسة الداخلية و الخارجية لمالي هو اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفا أن العلاقات بين البلدين "تستمدان مصدرهما ضمن تاريخ مشترك".

آخر تعديل على السبت, 13 كانون2/يناير 2018 20:29
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الوزير الأول المالي يصل الجزائر في زيارة تستغرق يومين وأج
أويحيى يتحادث مع نظيره المالي
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 19:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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