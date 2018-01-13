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كل مؤسسات الدولة "مجندة" لتعميم استعمال اللغة الأمازيغية وترقيتها

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 18:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
كل مؤسسات الدولة &quot;مجندة&quot; لتعميم استعمال اللغة الأمازيغية وترقيتها

الجزائر- أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية السيد سي الهاشمي عصاد يوم السبت بالجزائر العاصمة ، أن كل مؤسسات وهيئات الدولة "مجندة لتعميم استعمال اللغة الأمازيغية و ترقيتها" تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وقال السيد سي الهاشمي عصاد في منتدى الذاكرة لجريدة المجاهد الذي تناول موضوع يناير وبعده التاريخي والثقافي في الهوية الوطنية أنه" تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، فإن كل مؤسسات وهيئات الدولة مجندة لتعميم استعمال اللغة الأمازيغية وترقيتها، وذلك بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للغة العربية و المجلس الإسلامي الأعلى " وسيكون ذلك -كما قال- "بالانفتاح على كل أفراد المجتمع الجزائري وليس مع الناطقين باللغة الأمازيغية فقط " .

وبعد أن كشف أن المحافظة السامية للأمازيغية ستكشف خلال شهر فبراير القادم عن برنامج عملها للسنة الجارية 2018 ، وهو برنامج " يحمل العديد من المبادرات لترقية اللغة الأمازيغية بالتنسيق مع عدة دوائر وزارية " منها -كما قال-" مبادرة لجرد كل المناطق التي تحمل أسماء الأمازيغ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية و أخرى تتعلق  بإصدار تذاكر نقل شركة الخطوط الجوية الجزائرية باللغة الأمازيغية ".

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وبهذه المناسبة جدد نفس المتحدث التأكيد على أن القرار الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بجعل يناير (12 يناير) يوم عطلة مدفوعة الأجر هو "قرار تاريخي ومكسب كبير للشعب الجزائري". مبرزا في نفس الإطار أن هذا القرار يهدف إلى " تعزيز اللحمة الوطنية وتثبيت الموروث الثقافي والحضاري للجزائر " ، مبرزا أن أكاديمية اللغة والثقافة الأمازيغية " الجاري إنشاؤها " ستتولى مهمة " إعداد قاموس للغة الأمازيغية" ، مشيرا إلى أن المحافظة السامية للأمازيغية " ستعمل في تنسيق وتكامل تام "مع هذه الأكاديمية .

بدوره وصف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد القرار الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بجعل يناير (12 يناير) يوم عطلة مدفوعة الأجر " بالقرار الجريء والحكيم "لأنه " يعزز الانتماء للهوية الوطنية "، مؤكدا أن المجلس الأعلى للغة العربية " يثمن " إنشاء أكاديمية اللغة و الثقافة الأمازيغية وسيعمل معها " في تكامل وانسجام وأريحية كما هو الشأن في علاقته التكاملية مع المحافظة السامية للأمازيغية ".

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و أوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن جعل يناير (12 يناير) يوم عطلة مدفوعة الأجر هو " قرار حكيم اتخذه رئيس الجمهورية، بهدف تحصين الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الشعب وفاءا لرسالة شهداء الثورة التحريرية المجيدة " ، داعيا كل مكونات المجتمع الجزائري إلى " التنافس لترقية اللغة الأمازيغية " .

من جهته انتقد أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر 2 حارش محمد الهادي " بعض الكتابات التاريخية الغربية التي تحمل مغالطات فيما يخص مكونات الهوية الوطنية الجزائرية "، مبرزا أن الجزائر بحاجة " ماسة إلى كتابة تاريخها كتابة موضوعية بأقلام أبنائها".

آخر تعديل على السبت, 13 كانون2/يناير 2018 18:56
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كل مؤسسات الدولة "مجندة" لتعميم استعمال اللغة الأمازيغية وترقيتها
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 18:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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