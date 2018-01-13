ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار (وزارة)

و جاء في البيان أنه " في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة, وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود, يوم 12 جانفي 2018 ببرج باجي مختار/الناحية العسكرية 6 مسدسا رشاشا (1) من نوع كلاشنيكوف ومخزنا (1) وكمية من الذخيرة".
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في سياق آخر, أوقفت مفرزة أخرى وعناصر الدرك الوطني بتلم سان/ن.ع.2, "أربعة (4) تجار مخدرات وحجزت أكثر من (82) كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارة (1) سياحية".
ومن جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وبشار وغرداية, "(11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".