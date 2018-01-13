القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار (وزارة)

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 13:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار (وزارة)

الجزائر- ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع  حراس الحدود, أمس الجمعة ببرج باجي مختار, مسدسا رشاشا واحدا من نوع كلاشنيكوف  وكمية من الذخيرة, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان أنه " في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة, وإثر  دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي  بالتنسيق مع حراس الحدود, يوم 12 جانفي 2018 ببرج باجي مختار/الناحية العسكرية  6 مسدسا رشاشا (1) من نوع كلاشنيكوف ومخزنا (1) وكمية من الذخيرة".

اقرأ أيضا:     حجز شاحنتين وأزيد من 17 طنا من المواد الغذائية بأقصى جنوب البلاد

في سياق آخر, أوقفت مفرزة أخرى وعناصر الدرك الوطني بتلم سان/ن.ع.2, "أربعة  (4) تجار مخدرات وحجزت أكثر من (82) كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارة (1)  سياحية".

 

ومن جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من  تلمسان وبشار وغرداية, "(11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".

كلـمات مفتـاحيــة :
ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار (وزارة)
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 13:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.13

اجتماع الأطباء المقيمين مع الوزارة: التوصل إلى بعض الحلول و الفصل في الإضراب غدا الأحد

18.01.13

الجزائر تشجع الحركات المالية على تحقيق التقارب أكثر مع سلطات بلادها

18.01.13

الجزائر تسعى لتطوير العلاقات مع مالي في شتى المجالات و خاصة الاقتصاد

18.01.13

المجلس الشعبي الوطني يجدد موقف الجزائر "الدائم" و "الداعم" للقضية الصحراوية

18.01.13

دعوة أعضاء اللجنة الوطنية لليونسكو إلى انجاز "مشاريع هادفة" لسنة 2018

18.01.13

إدماج يناير في رزنامة العطل الرسمية أعطى نفسا جديدا للمجتمع

الأكثــر قـراءة

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.08

طمار: سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق لقيمة العقار في  كل منطقة

18.01.10

يناير 2018: احتفال رسمي برأس السنة الأمازيغية

18.01.10

قرعة حج 2018: انطلاق التسجيلات ابتداء من يوم الخميس و إلى غاية 31 يناير 

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط