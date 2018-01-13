الوزير الأول المالي يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة 

الجزائر- ترحم الوزير الأول المالي, سوميلو بوباي مايغا, يوم السبت بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقام السيد مايغا الذي كان مرفوقا بالوزير الأول, أحمد أويحيى و بأعضاء من الحكومة, بوضع أكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.

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و قد حل الوزير الأول المالي اليوم السبت بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين, بدعوة من السيد أويحيى و ذلك في إطار تقاليد الحوار و التشاور القائم بين البلدين, حيث ستكون مناسبة له لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه و توسيعه.

كما ستسمح الزيارة بالتطرق إلى القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك ومنها خاصة الوضع في منطقة الساحل.