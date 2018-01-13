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الوزير الأول المالي يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة 

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 12:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
الوزير الأول المالي يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة 

الجزائر- ترحم الوزير الأول المالي, سوميلو بوباي مايغا,  يوم السبت بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية  المجيدة.

وقام السيد مايغا الذي كان مرفوقا بالوزير الأول, أحمد أويحيى و بأعضاء من  الحكومة, بوضع أكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية  ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.

 

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و قد حل الوزير الأول المالي اليوم السبت بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين,  بدعوة من السيد أويحيى و ذلك في إطار تقاليد الحوار و التشاور القائم بين  البلدين, حيث ستكون مناسبة له لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق  تدعيمه و توسيعه.

 

كما ستسمح الزيارة بالتطرق إلى القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك ومنها  خاصة الوضع في منطقة الساحل.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول المالي يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة 
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 12:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

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