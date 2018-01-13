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المركز الثقافي الجزائري في باريس يحتفل بعيد يناير

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 12:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرات
المركز الثقافي الجزائري في باريس يحتفل بعيد يناير

باريس - أحيا المركز الثقافي الجزائري في باريس أمس  الجمعة احتفالات برأس السنة الأمازيغية ,يناير, الذي تم تكريسه عطلة مدفوعة  الأجر, في اجواء احتفالية.

و عرفت السهرة التي نظمتها سفارة الجزائر بفرنسا في سعي منها لإبراز التنوع  الثقافي الجزائري, تنظيم معرض للفن التشكيلي و الحرف التقليدية و كذا حفل  غنائي احياه فنانون على غرار زهرة بن داود و حبيب يونس و ماسا بوشافة.

و في نهاية السهرة تمكن المشاركون في هذه الحفلة تذوق اطباق تقليدية من مختلف  مناطق البلاد.

 

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و استهل القصاص الجزائري فيصل بلعطار السهرة بقص مختلف الروايات المتعلقة  بأصل يناير حسب تداولها بقسنطينة و الأوراس و منطقة القبائل و الجزائر أو بغرب  البلاد.

كما نظمت من جهتها المراكز القنصلية ال18 للجزائر بفرنسا احتفالات لاحياء هذا  العيد.

 

و يذكر أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة قد قرر شهر ديسمبر الفارط  تكريس يناير الموافق ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر.

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المركز الثقافي الجزائري في باريس يحتفل بعيد يناير
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 12:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرة   شارك

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