المركز الثقافي الجزائري في باريس يحتفل بعيد يناير

باريس - أحيا المركز الثقافي الجزائري في باريس أمس الجمعة احتفالات برأس السنة الأمازيغية ,يناير, الذي تم تكريسه عطلة مدفوعة الأجر, في اجواء احتفالية.

و عرفت السهرة التي نظمتها سفارة الجزائر بفرنسا في سعي منها لإبراز التنوع الثقافي الجزائري, تنظيم معرض للفن التشكيلي و الحرف التقليدية و كذا حفل غنائي احياه فنانون على غرار زهرة بن داود و حبيب يونس و ماسا بوشافة.

و في نهاية السهرة تمكن المشاركون في هذه الحفلة تذوق اطباق تقليدية من مختلف مناطق البلاد.

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و استهل القصاص الجزائري فيصل بلعطار السهرة بقص مختلف الروايات المتعلقة بأصل يناير حسب تداولها بقسنطينة و الأوراس و منطقة القبائل و الجزائر أو بغرب البلاد.

كما نظمت من جهتها المراكز القنصلية ال18 للجزائر بفرنسا احتفالات لاحياء هذا العيد.

و يذكر أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة قد قرر شهر ديسمبر الفارط تكريس يناير الموافق ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر.