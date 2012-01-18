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حجز شاحنتين وأزيد من 17 طنا من المواد الغذائية بأقصى جنوب البلاد   

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 17:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
حجز شاحنتين وأزيد من 17 طنا من المواد الغذائية بأقصى جنوب البلاد   

الجزائر  - ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي, أمس الخميس, بالتنسيق مع حراس الحدود, شاحنتين وأزيد من 17 طنا من المواد الغذائية بكل من برج باجي مختار وعين قزام إثر دوريات استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي, حسب ما افاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر انه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة, وإثر دوريات استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي, ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع حراس الحدود, يوم 11 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين  قزام/ن.ع.6, شاحنتين (02) و17,5 طنا من المواد الغذائية و4000 لتر من زيت المائدة و11200 لتر من الوقود و200 كيلوغرام من مادة النحاس".

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وأضاف ذات المصدر أن مفرزة أخرى بتمنراست/ن.ع.6 "أوقفت سبعة (07) مهربين وحجزت معدات تنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية". 

وفي سياق متصل, "أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب 10904 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ ن.ع.5".

آخر تعديل على الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 17:48
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حجز شاحنتين وأزيد من 17 طنا من المواد الغذائية بأقصى جنوب البلاد   
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 17:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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