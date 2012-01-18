المجلس الشعبي الوطني يشارك في الدورة ال13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء  في منظمة التعاون الإسلامي بطهران 

الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني في الدورة ال13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له المزمع عقدها من 13 الى 17 يناير الجاري بطهران، حسب ما افاد به بيان للمجلس مساء اليوم الخميس .

وأوصح البيان ان هذه الدورة ستعرف انعقاد الاجتماع ال39 للجنة التنفيذية للاتحاد و كذلك الاجتماع الثامن للجنة فلسطين الدائمة و يلي الاجتماعين اجتماع اللجان الدائمة المتخصصة الاربع.

وأضاف انه ستعقد الدورة السابعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات اجتماعا يوم 15 يناير كما سيجتمع الأمناء العامون في لقاء تشاوري لمناقشة انشطة الجمعية على ضوء اللائحة التنظيمية.

وسيمثل البرلمان الجزائري في هذا الاجتماع كل من النواب علي الهامل و ذهبية لوسيف و يوسف عجيسة و احسن عريبي و كذا عضوي مجلس الأمة محمد أخاموك و عبد الحق قازي ثاني.