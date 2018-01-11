الاحتفال باليوم الوطني للأمازيغية بعنابة فرصة "لاستحضار قيم التآزر والتآخي الراسخة في التراث الأمازيغي

عنابة - أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية, الهاشمي عصاد, اليوم الخميس بعنابة أن الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للأمازيغية بهذه الولاية التي انطلقت اليوم يمثل فرصة "لاستحضار القيم النبيلة الراسخة في التراث الشعبي الأمازيغي الذي يتقاسمه كل الجزائريين" .

وأوضح الهاشمي عصاد على هامش احتفالية متميزة أقيمت بالمناسبة بدار المسنين بحي الصفصاف بمدينة عنابة أن تقاسم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية -الذي كرسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوما وطنيا- بولاية عنابة مع فئة المعوزين والأشخاص المسنين "يحمل رمزية قوية ويفسح المجال لاستحضار قيم التآزر والتضامن" التي تضرب ،كما قال-في "عمق العادات و التقاليد التي تطبع التراث الشعبي الأمازيغي" .

وأضاف أن القيم النبيلة المتجذرة في الثقافة الأمازيغية ''لا يمكنها أن تكون إلا مصدر اعتزاز يتقاسمه كل الجزائريين ويعملون على المحافظة عليها وترقيتها" .

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وشهدت الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية بعنابة افتتاح تظاهرة أسبوع التراث الأمازيغي وذلك بتدشين معرضين للحرف والصناعات التقليدية بكل من دار الثقافة محمد بوضياف ومركز الترفيه العلمي صالح رايس بعنابة وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية المحلية و إطارات الولاية ومنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني و آخرين عن جمعيات شبانية وعدد من المواطنين .

وتضمن المعرضان اللذان كانا غنيين بالألوان والنكهات الأمازيغية نماذج من الألبسة والأطباق التقليدية بالإضافة إلى الحلي الفضية والكتب والصور الفوتوغرافية.

وإلى جانب تفقد مختلف أجنحة هذين المعرضين وذلك في أجواء احتفالية صنعتها الموسيقى والأغنية الأمازيغية تم بالمناسبة توزيع 12 كرسيا متحركا لفائدة أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وست سيارات إسعاف تعززت بها حظيرة مديرية الصحة والسكان بالولاية.

وتتواصل تظاهرات الاحتفال بالعيد الوطني للأمازيغية مساء اليوم بتنشيط حفل فني بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي تنشطه كل من الفنانة القبائلية ماسة بوشافة و فرقة "إسكاكا" من تمنراست و فرقة "الرفاعة" من باتنة يتخلله تكريم أستاذه ومؤرخين مختصين في اللغة الأمازيغية .

وتنظم تظاهرات الاحتفال بالعيد الوطني للأمازيغية بعنابة بالتعاون مع مديريتي الثقافة و الشباب والرياضة والمسرح الجهوي و ذلك إلى غاي 16 يناير الجاري.