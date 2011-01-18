القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف 10 مهربين بغرب وأقصى جنوب الوطن

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
توقيف 10 مهربين بغرب وأقصى جنوب الوطن

الجزائر  - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك  الوطني, أمس الأربعاء, من توقيف عشرة مهربين بكل من برج باجي مختار وعين قزام  وتيارت ومعسكر, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس في بيان  لها.

وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز  للجيش الوطني الشعبي, يوم 10 يناير 2018 خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي  مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة, خمسة مهربين وضبطت ثلاث مركبات  رباعية الدفع و 3400 لتر من الوقود".

إقرأ أيضا: توقيف 10 مهربين و 154 مهاجر غير شرعي بعدد من ولايات الوطن

 من جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني "خمسة مهربين و ضبطوا 24325 وحدة من  مختلف المشروبات و 450 قرص مهلوس بكل من تيارت ومعسكر بالناحية العسكرية  الثانية, في حين تم توقيف أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ببشار  بالناحية العسكرية الثالثة".

آخر تعديل على الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 18:07
كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف 10 مهربين بغرب وأقصى جنوب الوطن
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 15:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.11

الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية ستعمل على "انتقاء" الأعمال المنجزة حول هذه اللغة

18.01.11

المنتخب الجزائري للملاكمة (أكابر) : تعيين أحمد دين على رأس العارضة الفنية   

18.01.11

إشادة برأي النائب العام لمحكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي…

18.01.11

الاحتفال باليوم الوطني للأمازيغية بعنابة فرصة "لاستحضار قيم التآزر والتآخي الراسخة في…

18.01.11

مسرحية "أمنوكال" تدعو إلى الاهتمام بالثقافة و التاريخ الأمازيغيين

18.01.11

يناير حدث وطني يمنح للبعد الأمازيغي مكانة هامة في الحياة الاجتماعية للجزائريين

الأكثــر قـراءة

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.08

طمار: سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق لقيمة العقار في  كل منطقة

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط

18.01.08

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : "عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية"

18.01.08

أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي