توقيف 10 مهربين بغرب وأقصى جنوب الوطن

وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 10 يناير 2018 خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة, خمسة مهربين وضبطت ثلاث مركبات رباعية الدفع و 3400 لتر من الوقود".
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من جهة أخرى, أوقف عناصر الدرك الوطني "خمسة مهربين و ضبطوا 24325 وحدة من مختلف المشروبات و 450 قرص مهلوس بكل من تيارت ومعسكر بالناحية العسكرية الثانية, في حين تم توقيف أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ببشار بالناحية العسكرية الثالثة".