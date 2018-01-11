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وفد عن حركة حماس الفلسطينية في ضيافة المجلس الشعبي الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 09:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر- استقبل رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني, لخضر بن خلافي رفقة وفد عن المجموعة, يوم الأربعاء, وفدا عن حركة حماس الفلسطينية بقيادة الناطق باسم الحركة, سامي أبو زهري, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وبالمناسبة, أكد السيد بن خلاف "سياسة الجزائر الرسمية والشعبية في احتضان القضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني ورفضها سياسة الحصار الظالم على غزة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية", مضيفا بأن الجزائر "لن تتوانى عن خدمة الشعب الفلسطيني والدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية", منددا في الوقت ذاته ب"القرار الجائر للإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".

من جهته, أشار السيد أبو زهري إلى أن حركة حماس "تربطها علاقات قوية مع الجزائر", مؤكدا "عمق" هذه العلاقة و معربا عن "تقديره الكبير للدعم الجزائري الرسمي والشعبي المستمر للشعب الفلسطيني".

 

كما أكد من جهة أخرى "حرص الحركة على استعادة الوحدة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته", مقدما "وصفا لمعاناة الفلسطينيين وواقع المقاومة وإنجازاتها وكذا مواقف حماس من المستجدات السياسية".

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وفد عن حركة حماس الفلسطينية في ضيافة المجلس الشعبي الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 09:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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