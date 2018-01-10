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الجزائر/اليونان : التأكيد على تعزيز التعاون وترقية التشاور والحوار البرلماني إلى المستوى المأمول

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون  والجالية بالمجلس الشعبي الوطني, عبد الحميد سي عفيف, خلال لقائه اليوم  الأربعاء بسفيرة  اليونان لدى الجزائر, نايك ايكاتريني كوتراكو, على ضرورة  تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبذل مزيد من الجهود لترقية التشاور  والحوار البرلماني إلى المستوى المأمول, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن الجانبين تطرقا إلى "العلاقات الحضارية والثقافية القديمة  لتي تجمع البلدين وأكدا على ضرورة تعزيزها من خلال إنعاش التعاون الثنائي  وبذل مزيد من الجهود لترقية التشاور والحوار البرلماني إلى المستوى المأمول".

كما شدد المسؤولان على ضرورة "تبادل الوفود والخبرات وتنسيق المواقف بين  البلدين في مختلف المحافل".

وبالمناسبة, قدم السيد سي عفيف لضيفته عرضا عن "التشكيلة التعددية للمجلس  الشعبي الوطني, مستعرضا التحول الديمقراطي والإصلاحات السياسية الهامة التي  عرفتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

 وأوضح في سياق حديثه أن الدستور التوافقي الأخير "عزز الممارسة الديمقراطية  ومنح مزيدا من الصلاحيات للسلطة التشريعية كما أناط دورا بارزا للمعارضة  السياسية, فضلا عن تكريسه لتمثيل أوسع للمرأة في المجالس المنتخبة وتعزيزه  لحضور المؤسسة التشريعية بشكل أبرز في المجال الديبلوماسي".

من جهتها, أوضحت  السفيرة اليونانية أن بلادها على "استعداد لدعم الجزائر,  خاصة في مجالات السياحة والاقتصاد والنقل البحري التي حققت فيها اليونان طفرة  كبيرة".

 

وفي الأخير, أشار السيد سي عفيف إلى أنه سيتم تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة الجزائر- اليونان في الأيام المقبلة, مبديا "استعداده لدعم كل ما من شأنه توثيق التعاون بين الهيئتين التشريعيتين".

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الجزائر/اليونان : التأكيد على تعزيز التعاون وترقية التشاور والحوار البرلماني إلى المستوى المأمول
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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