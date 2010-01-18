تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية: استفادة قرابة 250 ألف مواطن خلال الثلاث سنوات الأخيرة   

الجزائر - استفاد قرابة 250 ألف مواطن من الإجراءات الرئاسية المتعلقة بتسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية خلال الثلاث سنوات الماضية, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني, مؤكدا أن هذه العملية التي تخص المولودين سنة 1984 وما قبل والمقررة من طرف رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, "تتواصل في ظروف جيدة".

وأوضح المصدر ذاته أنه "منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 31 ديسمبر 2017, ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية خلال فترة ثلاث (3) سنوات إلى 248.542 مواطن من بينهم 3.573 مقيم بالخارج", مضيفا أنه "في إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة, تم تسوية وضعية 776.789 متأخر من الدفعات قبل سنة 2014".

من جهة أخرى, تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن "مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية, عبر كامل التراب الوطني, تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم, بالسرعة المطلوبة, وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا".