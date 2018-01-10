الحكومة توافق على تعديل لإدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد  الرسمية

وأوضح ذات البيان أنه "خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 10 ينايري وافقت الحكومة ادراج تعديل في القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية التي ستشمل رأس السنة الأمازيغية الموافق ل12 يناير. و سيواصل هذا التعديل مساره ضمن مجلس الوزراء ليصل قريبا إلى البرلمان".
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وأضاف نفس المصدر أنه "طبقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فإن قرار ترسيم 12 يناير 2018 رأس السنة الامازيغية عطلة مدفوعة الأجر تم اتخاذه بصفة استثنائية من طرف مجلس الوزراء في انتظار تأطيره قانونيا".
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وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 خلال اجتماع مجلس الوزراء قراره بتكريس يناير عطلة مدفوعة الأجر ابتداء من 12 يناير 2018.