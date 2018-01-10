المصادقة على مشروعي القانونين حول اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون ستعزز مسار إصلاح العدالة -

منتجات معلقة عند الاستيراد: صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية -

مجلس الأمة : المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين -

بدوي يؤكد ان قطاعه لن يتخلى عن عمال عقود ما قبل التشغيل -

حاسي مسعود: إتفاقية بين طيران الطاسيلي والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار لنقل العمال من ونحو حقول البترول والغاز -

سوناطراك: الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية من 16 إلى 19 أبريل بوهران -

تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية: استفادة قرابة 250 ألف مواطن خلال الثلاث سنوات الأخيرة -

تنصيب لجنة للحفاظ على الإنتاج الوطني قريبا -

اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب يوم 1 فبراير القادم لبحث القرار الأمريكي حول القدس -

المشروع التمهيدي للقانون العضوي لإنشاء أكاديمية اللغة والثقافة الأمازيغية : انطلاق المشاورات الأسبوع المقبل -

الحكومة توافق على تعديل لإدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد الرسمية -

بدوي يعلن عن فتح تحقيقيات بخصوص الاعتداء على الاطباء المقيمين -

يناير : عيد يلم شمل الجزائريين شيئا فشيئا -

يناير عيد ضارب في القدم لا يزال يحتفل به في القرن ال21 ميلادي -

اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب باطل -

وزارة الداخلية تصدر أول بيان رسمي باللغة الأمازيغية -

خنشلة : ينار عيد النساء تصنعه أيادي الأوراسيات بامتياز -

أوكوكو تحذر المفوضية الأوروبية من أي مناورة للتحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية -

قرعة حج 2018: انطلاق التسجيلات ابتداء من يوم الخميس و إلى غاية 31 يناير -