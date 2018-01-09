اللواء هامل يتحادث بأديس أبابا مع المحافظ العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية

الجزائر - تحادث المدير العام للأمن الوطني, رئيس آلية التعاون الإفريقي في مجال الشرطة (الافريبول), اللواء عبد الغني هامل, اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاثيوبية, أديس أبابا, مع المحافظ العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية, أسيفا شيرانغو أبيو.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن اللقاء الذي تم بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي جرى على هامش مشاركة اللواء هامل في أشغال الاجتماع العادي ال13 لرؤساء أركان الدفاع الأفارقة ومسؤولي السلامة والأمن.

واوضح ذات المصدر أن الطرفين تناولا خلال المحادثات "سبل تعزيز مجالات التعاون بين أجهزة الشرطة بالدول الإفريقية, في إطار آلية الأفريبول من خلال تفعيل آليات إنفاذ القانون الإفريقية لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المجتمعات الإفريقية, وذلك بدعم أسس التكوين الخاص بالمورد البشري لقوات الشرطة الأفارقة, بالإضافة إلى الدعم اللوجستي الحديث والمتطور الذي يسمح بأداء المهام في ظروف ملائمة".

وخلال هذا اللقاء, أكد اللواء هامل أن "المسعى الاساسي والجوهري في تطبيق برنامج عمل آلية التعاون الشرطي, الأفريبول, هو بناء أسس متينة في مجالات التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية والرفع من مستوى أداء أفرادها ودعمها بالوسائل العصرية لتمكينها من مواجهة التحديات وإرساء السلم والأمن في مجتمعات القارة الإفريقية, وذلك بتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الشرطية بالدول الإفريقية وتفعيل التعاون مع الهيئات الأمنية الإقليمية والدولية".

من جهته, نوه السيد أسيفا شيرانعو أبيو ب"الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجزائر وكذا اللواء هامل على رأس آلية الأفريبول منذ تأسيسها, من خلال حنكته وخبرته العالية في مجال العمل الأمني وكذا من خلال مساعيه الحثيثة في المحافل القارية والدولية للتعريف وجلب الدعم لآلية الأفريبول, وهو الأمر الذي بات يتحقق في الميدان".

كما أشاد المسؤول الاثيوبي ب"احترافية الشرطة الجزائرية التي تزخر برصيد كبير من التجارب والخبرات في مجابهة كل أشكال الجريمة", مشيرا الى أن آلية الأفريبول "أصبحت الحلقة القوية في تعزيز التعاون الشرطي بين أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية".