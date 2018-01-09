القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجلس الشعبي الوطني: إحالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية لدراسته 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 19:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني, في اجتماعه  اليوم الثلاثاء تحت رئاسة رئيس المجلس, السعيد بوحجة, إحالة مشروع القانون  المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات  لدراسته.

وأوضح بيان للمجلس أنه "عقب المصادقة على محضر الاجتماع الأخير لمكتب المجلس  الشعبي الوطني, أحال هذا الاخير مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الامر رقم 71 û  28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري على لجنة  الشؤون القانونية والادارية والحريات لدراسته".

كما درس مكتب المجلس "نقطة تتعلق بالتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري  والاجراءات الخاصة التي تتضمنها العملية ضمن مشروع تمهيدي لمذكرة شاملة سيبت  فيها خلال الاجتماع القادم".

من جهة أخرى, درس المكتب 9 أسئلة كتابية و 7 أسئلة شفوية وقرر تحويلها إلى  الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط القانونية "ماعدا سؤال واحد".

 

كما نظر المكتب في البطاقات التقنية الخاصة بالأيام البرلمانية المقترح  تنظيمها, منها يوم برلماني حول "المنظومة الصحية في الجزائر" وآخر حول "دور  الهياكل القاعدية في تطوير الاقتصاد الوطني", ليختم المجلس أشغاله بالنظر في  "مسائل ذات طابع إداري".

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: إحالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون القانونية لدراسته 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 19:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.09

اللواء هامل يتحادث بأديس أبابا مع المحافظ العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية

18.01.09

المجلس الشعبي الوطني: إحالة مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري على لجنة الشؤون…

18.01.09

كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين تحوي 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية باتنة 

18.01.09

وزيرة التربية الوطنية تؤكد امكانية اللجوء الى المستخلفين والمتقاعدين لتعويض الأساتذة…

18.01.09

سكن: الاستراتيجية الجديدة للقطاع تستهدف حماية الموارد المالية للدولة (طمار)

18.01.09

اللواء هامل يؤكد أهمية ترقية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية والدولية  لإنجاح عملية…

الأكثــر قـراءة

18.01.08

سكن: اطلاق صيغة الترقوي المدعم خلال الأيام المقبلة ( وزير)

18.01.08

الساتل "ألكوم سات 1 : الرئيس بوتفليقة يجدد التزام الدولة بالتحكم في  التكنولوجيات الحديثة…

18.01.08

الموافقة على المشروع التمهيدي المفصل لإنجاز ميناء الوسط

18.01.08

إطلاق القمر الصناعي ألكوم سات-1 : "عهد جديد بالنسبة للجزائر في مجال التنمية الوطنية"

18.01.08

أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي

18.01.08

المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام "مفخرة للدول العربية"