كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين تحوي 4 قنابل تقليدية الصنع بولاية باتنة 

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بالقرب من منطقة ماركوندة ببلدية تاكسلانت, دائرة أولاد سي سليمان, ولاية باتنة/ن.ع.5, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 08 يناير 2018, ثلاثة عشر (13) مخبأ للإرهابيين تحوي أربع (04) قنابل تقليدية الصنع وكميات من المواد الغذائية والأفرشة وأغراض مختلفة".
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وأضافت وزارة الدفاع الوطني في بيانها أن هذه العملية المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي "تأتي لتؤكد عزم وإصرار قواتنا المسلحة على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا".