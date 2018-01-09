المحافظة السامية للأمازيغية و وكالة الأنباء الجزائرية تصدران مجلة حول رمزية  يناير    

الجزائر - أصدرت المحافظة السامية للأمازيغية بالاشتراك مع وكالة الانباء الجزائرية (وأج) مجلة بالنسختين الرقمية و الورقية و ذلك بمناسبة الاحتفال بيناير, انطلاقا من البحث الذي قام به الأستاذ و الكاتب جمال لعصب حول الرمزية المتعددة لهذا اليوم الاحتفالي.

وفي تصريح لوأج أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أن المجلة التي تحمل عنوان " يناير، تراث الانسانية" تشرح الرمزية التاريخية و الثقافية و الإنسانية ليناير و من المتوقع ان تكون جاهزة بالنسخة الالكترونية قبل 12 يناير و هو يوم احياء انطلاق السنة الأمازيغية.

وأكد في هذا الخصوص، أن المجلة التي ستصدر باللغات الثلاثة ( العربية و الامازيغية و الفرنسية) من 80 صفحة, و ستوزع " بكميات كبيرة" في نسختها الورقية يوم 13 يناير بمناسبة منتدى المجاهد الذي سيخصص لموضوع " البعد التاريخي ليناير".

كما أوضح السيد عصاد أنه اضافة الى رمزية يناير ستتناول المجلة مختلف أشكال الاحتفال بهذا اليوم عبر كامل التراب الوطني مشيرا الى أن هذا المشروع " يندرج في اطار تدعيم التعاون" القائم بين المؤسسة التي يديرها و وكالة الأنباء الجزائرية.