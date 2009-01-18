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توقيف 10 مهربين و 154 مهاجر غير شرعي بعدد من ولايات الوطن  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 17:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع  مصالح الجمارك, خلال عمليات متفرقة, من توقيف 10 مهربين بكل من تمنراست وعين  قزام وتوقيف 154 مهاجر غير شرعي بعدد من ولايات الوطن, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز  للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليات متفرقة بكل من  تمنراست وعين قزام/ن.ع.6, عشرة (10) مهربين وحجزت ثلاث (03) مركبات رباعية  الدفع ودراجتين (02) ناريتين وأربعة (04) أطنان من المواد الغذائية بالإضافة  إلى معدات التنقيب عن الذهب, فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي  بإليزي/ن.ع.4, شاحنة (01) محملة بـ 270 كيلوغرام من مادة التبغ".

 

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "154  مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح والطارف وعنابة وبشار و  ورقلة وتندوف".

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توقيف 10 مهربين و 154 مهاجر غير شرعي بعدد من ولايات الوطن  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 17:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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