القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اللواء هامل يتحادث بأديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي 

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
اللواء هامل يتحادث بأديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي 

الجزائر - تحادث المدير العام للأمن الوطني ورئيس آلية الأفريبول, اللواء عبد الغني هامل, اليوم الاثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع العادي الـ13 لرؤساء أركان الدفاع الأفارقة ومسؤولي السلامة والأمن, مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, موسى فاكي محمد, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. 

و أوضح ذات المصدر أن الطرفين تناولا خلال هذا اللقاء "سبل ترقية التعاون بين  أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية التي  تعرفها القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة  للحدود بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ذات  الاجتماع".

في هذا الإطار, أكد اللواء هامل أن آلية الأفريبول منذ تفعليها "أخذت على  عاتقها وضع أسس لتعزيز التعاون الأمني الإفريقي من خلال تسطير برنامج عمل  لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الدول الإفريقية, على غرار انتشار الأسلحة,  الجرائم السبرانية, عودة الإرهابيين الأجانب وكل أشكال الجريمة المنظمة التي  من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمعات".

إقرأ أيضا: اللواء هامل يشارك بأديس أبابا في الاجتماع ال13 لرؤساء أجهزة الشرطة والأمن بالدول الإفريقية

كما بين أن الأفريبول "يسعى من خلال التعاون الوثيق بين الأجهزة الشرطية  الإفريقية إلى رفع مستوى جاهزيتها عبر إطلاق برامج لبناء القدرات في مجالات  التكوين, تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب, بما يخدم الأمن والسلم الإفريقي  وتعزيز التعاون مع المنظمات الأمنية الجهوية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة  العابرة للأوطان".

 

من جانبه, ثمن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "المساعي والجهود التي بذلتها  الأفريبول في سبيل تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية  للقارة في ظل رئاسة الجزائر لهذا الصرح الأمني الإفريقي الهام", مبديا التزام  الاتحاد الإفريقي "بتقديم الدعم ومرافقة الإفريبول لتجسيد الأهداف المقررة  وابراز دورها في المنظومة الأمنية على الساحة الدولية".

كلـمات مفتـاحيــة :
اللواء هامل يتحادث بأديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي 
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 19:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.08

أويحيى يعقد مجلسا وزاريا مشتركا مخصصا لتفعيل تدريس الامازيغية 

18.01.08

اللواء هامل يتحادث بأديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي 

18.01.08

اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ''القانون لا يسمح لي بعقد جمعية  عامة استثنائية'' …

18.01.08

الجزائر وتونس تجددان عزمهما على تكثيف وتكريس التعاون الثنائي من خلال تبادل  الخبرات في…

18.01.08

ألكوم سات-1: اتصالات الجزائر ساتل تعتزم تسويق حزمة من القنوات التلفزيونية المفضلة…

18.01.08

يوم برلماني حول الرياضة النسوية في الجزائر : ضرورة  ترقية ممارسة الرياضة النسوية

الأكثــر قـراءة

18.01.02

صدور قانون المالية 2018  في الجريدة الرسمية

18.01.01

أهم الأحداث الوطنية خلال سنة 2017

18.01.01

2017: الجزائر و روسيا تضعان أول لبنة لشراكة اقتصادية مثمرة

18.01.01

القضية الصحراوية تحقق سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي 

18.01.01

الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني

18.01.01

فلسطين:  2017 "الأسوأ اقتصاديا" على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتعثر الإعمار