اللواء هامل يتحادث بأديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي 

الجزائر - تحادث المدير العام للأمن الوطني ورئيس آلية الأفريبول, اللواء عبد الغني هامل, اليوم الاثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع العادي الـ13 لرؤساء أركان الدفاع الأفارقة ومسؤولي السلامة والأمن, مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, موسى فاكي محمد, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح ذات المصدر أن الطرفين تناولا خلال هذا اللقاء "سبل ترقية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ذات الاجتماع".

في هذا الإطار, أكد اللواء هامل أن آلية الأفريبول منذ تفعليها "أخذت على عاتقها وضع أسس لتعزيز التعاون الأمني الإفريقي من خلال تسطير برنامج عمل لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الدول الإفريقية, على غرار انتشار الأسلحة, الجرائم السبرانية, عودة الإرهابيين الأجانب وكل أشكال الجريمة المنظمة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمعات".

كما بين أن الأفريبول "يسعى من خلال التعاون الوثيق بين الأجهزة الشرطية الإفريقية إلى رفع مستوى جاهزيتها عبر إطلاق برامج لبناء القدرات في مجالات التكوين, تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب, بما يخدم الأمن والسلم الإفريقي وتعزيز التعاون مع المنظمات الأمنية الجهوية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".

من جانبه, ثمن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "المساعي والجهود التي بذلتها الأفريبول في سبيل تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية للقارة في ظل رئاسة الجزائر لهذا الصرح الأمني الإفريقي الهام", مبديا التزام الاتحاد الإفريقي "بتقديم الدعم ومرافقة الإفريبول لتجسيد الأهداف المقررة وابراز دورها في المنظومة الأمنية على الساحة الدولية".