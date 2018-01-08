الجزائر وتونس تجددان عزمهما على تكثيف وتكريس التعاون الثنائي من خلال تبادل  الخبرات في المجال الأمني  

الجزائر - جددت الجزائر وتونس اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عزمهما على تكثيف وتكريس التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات بينهما في المجال الامني لفائدة أسلاك شرطة البلدين.

وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم عقب زيارته لمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني بالعاصمة ومركز جمهرة العمليات الخاصة للشرطة بمنطقة "بودواو" ولاية بومرداس سعيه ل "فتح افاق جديدة للتعاون مع الجزائر في الاختصاصات الامنية وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب فيما بينهما" , مشيدا ب "المستوى الرفيع الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة الارهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة ".

كما اكد السيد براهم بالمناسبة على وجوب تكثيف ومواصلة الزيارات ما بين مسؤولي البلدين" مشيرا في هذا السياق بأنه وجه دعوة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي لزيارة تونس قريبا" .

من ناحيته ذكر السيد بدوي ب "الاهمية التي تكتسيها الزيارة التي يؤديها نظيره التونسي الى الجزائر "والتي تندرج --كما قال --في اطار "دعم وتعزيز أواصر التعاون في المجال الامني" معتبرا هذه الزيارة "فرصة لرسم أفاق التعاون "والذي يريده كما قال " ايجابيا من منطلق التجارب المشتركة و التحديات التي تعرفها المنطقة" للاستفادة من تجارب البلدين وذلك بدعم العمل الثنائي لفائدة استقرار المنطقة ".

من ناحيته أبرز محافظ الشرطة علي توات بجمهرة العمليات الخاصة للشرطة أهمية "انشاء هذا المركز في 2016 قصد عصرنة وتحديث قطاع الشرطة تماشيا مع التحديات الراهنة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب ".

وقال السيد توات أن هذا المركز انشئ بفضل "الدعم التقني والمادي الكبير الذي ما فتئت تقدمه المديرية العامة للأمن الوطني وتكريسا لسياسة المصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".