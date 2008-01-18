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حجز أكثر من 1300 قرص مهلوس وأزيد من 2 كغ من الكيف المعالج في عمليات متفرقة  (الامن الوطني)

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر -  تكمنت مصالح  الأمن الوطني من حجز 1332 قرص من  المؤثرات العقلية وأزيد من 2 كغ من الكيف المعالج ي في عمليات متفرقة بكل من  ولايات الجزائر وتلمسان وتيارت البويرة قسنطينة و بومرداس حسب ما أورده اليوم  الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

و أوضح البيان أن العملية الأولى نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة  القضائية بتلمسان،  حيث مكنت من توقيف مروج المؤثرات العقلية و تحديد هويته  وضبط بحوزته 136 قرص مهلوس،  كما تمكنت عناصر أمن ولاية تيارت من توقيف ثلاثة  أشخاص و حجز 500 قرص مهلوس.

من جهتها تمكنت عناصر الشرطة بكل من ولايتي قسنطينة و البويرة من توقيف خمسة  أشخاص مشتبه فيهم و ضبط 376 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية.في حين تمكنت قوات  الشرطة بأمن ولاية الجزائر من خلال عمليات مداهمة لمختلف الأحياء خاصة النقاط  السوداء والأماكن المشبوهة من توقيف 181 شخصي وحجز 2.154 كغ من الكيف المعالج  و 320 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى 38 سلاح ابيض من مختلف الأنواع  والأحجام .

 

و في اطار التصدي لكل أشكال البيع غير القانوني لا سيما المشروبات الكحولية، تمكنت عناصر الشرطة بكل من بسكرة وورقلة والبليدة من حجز كمية معتبرة من  المشروبات الكحولية قدرت بـ 12574 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام كانت موجهة  للبيع بطريقة غير شرعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
حجز أكثر من 1300 قرص مهلوس وأزيد من 2 كغ من الكيف المعالج في عمليات متفرقة  (الامن الوطني)
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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