مكافحة التهريب: توقيف 20 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة ببرج باجي مختار

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم الاثنين ببرج باجي مختار20 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة, كانوا بصدد التنقيب غير الشرعي عن الذهب, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 8 جانفي 2018, بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة,عشرين (20) شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة, بصدد التنقيب غير الشرعي عن الذهب, بحوزتهم25 مولدا كهربائيا و12 مطرقة ضاغطة".

وتأتي هذه العملية في إطار "المجهودات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود وإحباط أي محاولة اختراق ونهب ثروات الوطن".