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مكافحة التهريب: توقيف 20 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة ببرج باجي مختار

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
مكافحة التهريب: توقيف 20 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة ببرج باجي مختار

الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم الاثنين  ببرج باجي مختار20 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة, كانوا بصدد التنقيب غير  الشرعي عن الذهب, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت  مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 8 جانفي 2018, بالقطاع العملياتي برج باجي  مختار بالناحية العسكرية السادسة,عشرين (20) شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة,  بصدد التنقيب غير الشرعي عن الذهب, بحوزتهم25 مولدا كهربائيا و12 مطرقة  ضاغطة".

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وتأتي هذه العملية في إطار "المجهودات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي  في حماية الحدود وإحباط أي محاولة اختراق ونهب ثروات الوطن".

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مكافحة التهريب: توقيف 20 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة ببرج باجي مختار
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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