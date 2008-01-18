مكافحة التهريب: توقيف 20 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة ببرج باجي مختار

و أوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 8 جانفي 2018, بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة,عشرين (20) شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة, بصدد التنقيب غير الشرعي عن الذهب, بحوزتهم25 مولدا كهربائيا و12 مطرقة ضاغطة".
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وتأتي هذه العملية في إطار "المجهودات المتواصلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية الحدود وإحباط أي محاولة اختراق ونهب ثروات الوطن".