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الوكالة الفضائية الجزائرية تهدي مجسما نموذجيا للقمر الاصطناعي "ألكوم سات ـ1" إلى الرئيس بوتفليقة

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
الوكالة الفضائية الجزائرية تهدي مجسما نموذجيا للقمر الاصطناعي &quot;ألكوم سات ـ1&quot; إلى الرئيس بوتفليقة

الجزائر - سلمت الوكالة الفضائية الجزائرية, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, مجسما نموذجيا للقمر الاصطناعي للاتصالات "ألكوم سات ـ1",  الذي تم إطلاقه مؤخرا, إلى رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, وهذا عرفانا لجهوده ودعمه لإنجاح البرنامج الفضائي الجزائري.

وقد تم إهداء هذا المجسم النموذجي خلال حفل خصص للاحتفاء بنجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات "ألكوم سات ـ1", وهذا بحضور الوزير الاول, أحمد أويحيى, وأعضاء من الطاقم الحكومي.

وأكد طاقم الوكالة بالمناسبة أن هذا الانجاز "لم يكن بإمكانه أن يتحقق دون دعم الرئيس بوتفليقة وسياسته الرائدة من أجل تطوير التكنولوجيات الحديثة".

ونوهت الوكالة بجهود رئيس الجمهورية الرامية إلى "إدراج التكنولوجيات الفضائية في الخيارات الاستراتيجية للبلاد لضمان أمن البلاد ورفاهيتها والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة". 

 إقرأ أيضا: الرئيس بوتفليقة يؤكد أن القمر ألكوم سات-1 سيكون "أداة لترقية النشاط الفضائي الوطني للأغراض السلمية

للتذكير, كانت الجزائر قد أطلقت في 10 ديسمبر الماضي وبنجاح قمرها الاصطناعي ألكوم سات1, السادس من نوعه, والذي يحمل 33 جهاز إرسال واستقبال, حيث سيوفر الخدمات التلفزيونية والبث الإذاعي والتعليم عن بعد والطب الالكتروني ونظام المؤتمرات عبر الفيديو وغيرها, كما سيضمن استمرارية سير الاتصالات السلكية  واللاسلكية في حالة كوارث طبيعية كبرى ورفع طاقة الشبكة الوطنية للاتصالات  السلكية و اللاسلكية. 

 

ومن بين الأهداف المنوطة بهذا القمر الاصطناعي الجديد, حراسة الحدود وتحويل النشاطات و الخدمات المركزة بشمال الوطن بفضل شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية  فعالة مع تقليص تكاليف الاستغلال الحالي المرتبط باستخدام القدرة الفضائية التي توفرها انظمة الاتصالات السلكية و اللاسلكية الدولية.

آخر تعديل على الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 17:52
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الوكالة الفضائية الجزائرية تهدي مجسما نموذجيا للقمر الاصطناعي "ألكوم سات ـ1" إلى الرئيس بوتفليقة
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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