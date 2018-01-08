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تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير بالبويرة  (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 13:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير بالبويرة  (وزارة الدفاع)

الجزائر-  تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, أمس الأحد  بالبويرة, من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات  تفجير, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين في بيان لها.

و أوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش, كشفت  ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 07 جانفي 2018 بالبويرة بالناحية  العسكرية الأولى, مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير,  بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة".

 

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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي  وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام  بالناحية العسكرية السادسة, 10 مهربين وحجزت 06 مركبات رباعية الدفع وسلاحا  ناريا و 11,2 طنا من المواد الغذائية و 03 أجهزة كشف عن المعادن و 09 مولدات  كهربائية و 06 مطارق ضغط وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية و 279 قرص مهلوس و  4080 وحدة من مواد التنظيف". 

من جهة أخرى, "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بإن  أميناس بالناحية العسكرية الرابعة, شاحنة محملة بـ 14500 وحدة من التبغ, فيما  تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سعيدة وسيدي بلعباس  وبشار وأدرار وعين قزام".

آخر تعديل على الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 13:46
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تدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير بالبويرة  (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 13:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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