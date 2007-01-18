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فرنسا/تأشيرة: تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات ابتداء من 9 ابريل

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 19:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
فرنسا/تأشيرة: تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات ابتداء من 9 ابريل

الجزائر - أقدمت سفارة فرنسا و القنصلية العامة لفرنسا  بالجزائر العاصمة على تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات  و ذلك ابتداء من 9 ابريل المقبل, حسبما جاء اليوم الاحد في بيان لسفارة فرنسا  بالجزائر العاصمة.

و ذكر البيان انه "ابتداء من اليوم الاحد 7 يناير, يتعين على الاشخاص  التابعين لدائرة القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة الراغبين في الحصول  على موعد لإيداع ملف طلب تأشيرة ما بعد تاريخ 9 ابريل 2018, تقديم طلبهم لدى  "في أف أس غلوبال" (VFS Global) على الموقع الالكتروني  (www.vfsglobal.com/France/Algeria)".

وأضاف ذات المصدر ان "المواعيد يجب ان تؤكد من خلال الدفع المسبق  لتكاليف الخدمة في وكالة لبنك القرض الشعبي الجزائري ثم من خلال القيام في شهر  يناير 2018 بفتح الدفع المسبق عبر الانترنيت باستعمال البطاقة البنكية, مضيفا  أن الموقع الالكتروني لVFS Global يحتوي على كل تفاصيل اجراء الحصول على  موعد".

وللحصول على معلومات اضافية تم وضع مصلحة استعلامات تحت تصرف طالبي  المواعيد يمكن الاتصال بها على رقم الهاتف 08 55 98 41 213+ أو عن طريق البريد  الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. من يوم الاحد على الساعة 08.00 الى  يوم الخميس على الساعة 16.00.

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ويجدر التذكير انه لن يكون هناك تغيير بالنسبة للمواعيد المحددة إلى  غاية 29 مارس 2018 بحيث تودع طلبات التأشيرات بمركز "تي أل أس كونتاكت" (TSL  Contact) و يتم الحصول على المواعيد حسب الاجراء الساري عبر الموقع الالكتروني  (https://fr.tlscontact.com/dz/alg/index.php)".

وأضاف ذات المصدر ان القنصلية العامة تضع "يوميا على موقعها الالكتروني  عدد هام من المواعيد لدى "تي أل أس كونتاكت". وإذا كان طالب التأشيرة يرغب في  إيداع طلبه قبل 29 مارس 2018, فهو اذن مدعو للتأكد من توفر موعد في التاريخ  المرغوب على موقع الالكتروني ل"تي أل أس كونتاكت". 

وأوضح أن المواعيد التي تؤخذ ابتداء من 9 أبريل 2018  فستتكفل بها "في أف أس  غلوبال"  بما ان القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة ستشرع عند هذا  التاريخ فقط في العمل مع شركة "في أف أس غلوبال" خلفا ل"تي أل أس كونتاكت".  

آخر تعديل على الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 19:09
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فرنسا/تأشيرة: تغيير الشركة المانحة لمواعيد إيداع ملفات طلب التأشيرات ابتداء من 9 ابريل
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 19:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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