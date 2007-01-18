اللواء هامل يشارك بأديس أبابا في الاجتماع ال13 لرؤساء أجهزة الشرطة والأمن بالدول الإفريقية

وأوضح نفس المصدر أن هذين الاجتماعين اللذين سيحتضنهما مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية, سوف يجريان بحضور مسؤولي أجهزة الأمن الإفريقية إلى جانب خبراء الاتحاد الإفريقي وكذا ممثلي رؤساء الهيئات والمنظمات الأمنية الإقليمية, الجهوية والدولية.
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وسيستعرض اللواء هامل, خلال مشاركته في هذين الاجتماعين, "آفاق تدعيم وتعزيز أسس التعاون الأمني بين أجهزة إنفاذ القانون بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها ضمن آلية الأفريبول".
كما سيتم "دراسة ومناقشة جملة من المواضيع الهامة التي تعني بمجالات الأمن والسلامة في المجتمعات الإفريقية وكذا بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والمنظمات الأمنية الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات والرهانات الأمنية الحديثة".