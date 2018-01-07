القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رسو مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية بميناء الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 17:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
رسو مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية بميناء الجزائر

الجزائر - رست اليوم الأحد بميناء الجزائر مفرزة سفن حربية  للقوات البحرية الصينية في توقف يدوم خمسة أيام في إطار التعاون العسكري بين  البلدين, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان انه "في إطار التعاون العسكري بين الجيش الوطني الشعبي وجيش  التحرير الشعبي الصيني, رست اليوم 07 جانفي 2018 بميناء الجزائر, مفرزة سفن  حربية للقوات البحرية الصينية في توقف يدوم خمسة أيام".

وأضاف المصدر ذاته انه "على هامش هذا التوقف, تم استقبال قائد المفرزة من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى, كما تم إعداد برنامج ثري من النشاطات الثقافية والرياضية على شرف الوفد الصيني".

 

إقرأ أيضا: المجموعة البحرية الأولى للناتو "SNMG-1" ترسو بميناء الجزائر في توقف لأربعة  أيام

وتتشكل مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الصينية  من ثلاث (03) سفن هي: المدمرة قاذفة الصواريخ " HAIKU N 171" والفرقاطة قاذفة الصواريخ  "YUEYANG F-575" وسفينة ناقلة بترول للإسناد " QINGHAIHU N 885".

 

وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني أن "هذا التوقف, الذي يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين جيشي البلدين, يهدف إلى توطيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني".

كلـمات مفتـاحيــة :
رسو مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية بميناء الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 17:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.07

وزير الصحة يؤكد شروع قطاعه في انجاز عدة مشاريع لبلوغ "النجاعة في العلاج"  

18.01.07

اللواء هامل يشارك بأديس أبابا في الاجتماع ال13 لرؤساء أجهزة الشرطة والأمن بالدول الإفريقية

18.01.07

بطولة الجزائر للاكابر في المصارعة: مشاركة أكثر من 220 مصارع يومي الجمعة والسبت  بالجزائر…

18.01.07

"القوات السورية تحقق تقدما كبيرا في محافظات إدلب وحماة وحلب"

18.01.07

تساقط ثلوج على مرتفعات غرب و وسط-غرب الوطن التي يتجاوز علوها 1000 متر ابتداء من مساء يوم…

18.01.07

رسو مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية بميناء الجزائر

الأكثــر قـراءة

18.01.01

أهم الأحداث الوطنية خلال سنة 2017

18.01.02

صدور قانون المالية 2018  في الجريدة الرسمية

18.01.01

القضية الصحراوية تحقق سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي 

18.01.01

2017: الجزائر و روسيا تضعان أول لبنة لشراكة اقتصادية مثمرة

18.01.01

فلسطين:  2017 "الأسوأ اقتصاديا" على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتعثر الإعمار

18.01.01

الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني