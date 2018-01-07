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الجزائر-تونس: التأكيد على أهمية "التواصل بين البلدين والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن الأمن في البلدين"

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 17:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
الجزائر-تونس: التأكيد على أهمية &quot;التواصل بين البلدين والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن الأمن في البلدين&quot;

الجزائر - أكد وزير الداخلية التونسي, لطفي براهم, أن الزيارة التي شرع فيها اليوم الأحد إلى الجزائر تندرج في إطار "سنة التواصل  بين البلدين للتباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن الدولتين  والشعبين الجزائري والتونسي".

وقال السيد براهم في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم, نور الدين بدوي, أن زيارته إلى الجزائر "تندرج في إطار سنة التواصل بين البلدين من أجل التباحث والاستفادة من التجارب  الثنائية بما يضمن أمن الدولتين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي".

وبعد أن ذكر أن زيارته هذه هي الأولى له خارج تونس منذ توليه منصبه, نقل الوزير لطفي براهم بالمناسبة تحيات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الاول أحمد أويحيى.

 

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من جانبه, أكد السيد بدوي على ضرورة "ايلاء الأولوية للحفاظ على أمن الجزائر وتونس وعلى طمأنينة شعبيهما", مبرزا أن ذلك "يتطلب منا أن نكون دائما في مقدمة هذا التواصل والتنسيق الامني في مختلف الميادين".

واعتبر أن لقاءه مع نظيره التونسي بمثابة "فرصة للعمل من أجل تكريس وترسيخ  تعليمات الرئيسين بوتفليقة والسبسي المتعلقة بضرورة العمل المتواصل للرقي دائما بهذه العلاقات الى مستويات أسمى".

كما سمحت المحادثات --يضيف السيد بدوي-- بالتطرق الى "العلاقات الثنائية وضرورة العمل الدائم والتواصل مع مختلف المصالح الأمنية الجزائرية والتونسية  لصون بلدينا, باعتبار أن أمن الجزائر من أمن تونس وأمن تونس من أمن الجزائر".

 

وأكد السيد بدوي أن هذه القيم "مكرسة في علاقاتنا التاريخية وفي علاقاتنا  الحدودية من الجانب الاستراتيجي الذي يتطلب منا أن نكون في مستوى هذه التحديات".

آخر تعديل على الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 17:52
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الجزائر-تونس: التأكيد على أهمية "التواصل بين البلدين والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن الأمن في البلدين"
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 17:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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