لهبيري يشدد على أهمية جاهزية الأعوان للتصدي لمختلف أنواع الحوادث والأخطار

وأبرز العقيد مصطفى لهبيري خلال تفقده مركز متقدم للحماية المدنية بأوهانت (150 كلم شمال إن أميناس) ي في إطار الزيارة التفقدية التي شرع فيها إلى هذه الولاية من أقصى جنوب شرق البلاد ي ضرورة أن يكون أعوان الحماية المدنية ''في جاهزية تامة " للتصدي لمختلف أنواع الحوادث والأخطار، سيما على مستوى الطريق الوطني رقم /3/ الرابط بين ولايتي إيليزي و ورقلة.
وبالمناسبة أكد السيد لهبيري على توفير الظروف المهنية- الإجتماعية الملائمة للأعوان، والتكوين المتواصل أيضا ي بما يسمح بأداء مهامهم على أكمل وجه.
كما استمع المدير العام للحماية المدنية الذي يرافقه عدد ما الإطارات المركزية إلى بعض انشغالات أعوان القطاع العاملين بهذه المنطقة .
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ويقع المركز المتقدم للحماية المدنية الذي دخل حيز الخدمة في 2012 على مستوى الطريق الوطني رقم / 3 /ي في شقه الرابط بين التجمع السكاني تيافتي تبنكورت بإقليم بلدية برج عمر إدريس ي والنقطة الكيلومترية 60 / نحو إن أميناس /.
وأنشئ هذا الهيكل بالنظر إلى النقاط السوداء بهذا المحور الحيوي ي حيث يضمن أساسا التدخل في حوادث المرور . ويتوفر على ثلاث فرق لأعوان الحماية المدنية، وسيارة إسعاف، وشاحنة للتدخلات ي حسب شروحات مدير الحماية المدنية بالولاية المقدم قسوم عبد الفتاح.
كما اطلع السيد لهبيري على نشاط الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمدينة إن أميناس .
ويواصل المدير العام للحماية المدنية زيارته بتفقده غدا الإثنين هياكل أخرى ببلديتي عاصمة الولاية وبرج الحواس .
وتندرج هذه الزيارة للمدير العام للحماية المدنية لبعض ولايات جنوب البلاد في إطار مخطط 2018 ، حيث سيتفقد خلالها الوحدات العملياتية بها ومدى تقدم المشاريع الجديدة التي يجري إنجازها لتحسين التغطية العملياتية، والإطلاع أيضا على ظروف العمل للأعوان، ويعقد جلسات عمل مع الإطارات المحلية للقطاع، وفقا لبيان المديرية العامة للحماية المدنية.