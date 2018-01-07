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توقيف سبعة مهربين بباجي مختار و عين قزام (وزارة الدفاع الوطني)

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 13:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
توقيف سبعة مهربين بباجي مختار و عين قزام (وزارة الدفاع الوطني)

 الجزائر-أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبيي أمس السبت  ببرج باجي مختار و عين قزام, سبعة مهربين مع حجز شاحنتين و مركبتين رباعيتي  الدفع, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني يوم الأحد في بيان لها.

و أوضح ابيان أنه و "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت  مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 06 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين  قزام بالناحية العسكرية السادسة سبعة مهربين و حجزت شاحنتين و مركبتين  رباعيتي الدفع وقنبلة يدوية وكمية من المواد الغذائية".

و في سياق متصلي "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن  الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية, أربعة تجار مخدرات و ضبطت 49  كيلوغرام من القنب الهندي" فيما "أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من بجاية و  تبسة بالناحية العسكرية الخامسة شخصين بحوزتهما ثلاثة أسلحة نارية و498  خرطوشة من مختلف العيارات ومنظار ميدان وأسلحة بيضاء وأغراض أخرى في حين تم حجز 30 قنطارا من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة". 

و من جهة أخرى "أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 17 مهاجرا غير شرعي من  جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و أدرار", يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 13:51
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توقيف سبعة مهربين بباجي مختار و عين قزام (وزارة الدفاع الوطني)
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 13:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

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