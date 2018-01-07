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صدور منشورات حول حرب التحرير الوطني من خلال صحافة تلك الحقبة

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 09:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرات

باريس - ستكون حرب التحرير الوطني (1954-1962), التي أنهت  132 سنة من الاستعمار الفرنسي, من خلال صحافة في تلك الحقبة موضوع مجموعة   منشورات فريدة من نوعها (52 عدد) صدر العدد الأول منها هذا الأسبوع بالعاصمة  الفرنسية باريس.

فقد نشرت "جرائد الحرب" سلسلة جديدة مخصصة للثورة الجزائرية بالغوص في عدد كل  أسبوع في أرشيف و جرائد تلك الحقبة التي تعكس, حسب القائمين على هذا العمل,   "تنوع الآراء في ضفتي المتوسط" و يشمل كل عدد خيارا "متميزا" من الجرائد التي تناولت "أبرز أحداث" هذه  الثورة من خلال إسهام مؤرخين و صحفيين يعيدون مجريات الأحداث في سياقها .

و استهل العدد الأول الذي يحمل عنوان "أول نوفمبر 1954: بداية الثورة  الجزائرية" منشوره بمجلة صحفية صدرت غداة اندلاع الثورة التحريرية تبرز أن  الجرائد الفرنسية فوجئت آنذاك بإطلاق رصاصة أول نوفمبر حيث نشرت ملخصات من  بيان أول نوفمبر لجبهة التحرير الوطني.

و في تحليل مطول, تطرق العدد الأول إلى تجاهل فرنسا غضب الجزائر, مذكرا بأن  فرنسا المصدومة بانهزام جيشها في حرب الهند الصينية لم تكن تتقبل تطور فكرة  الاستقلال في صفوف الشعوب المضطهدة بسبب الاستعمار".

كما تناولت الصفحات الداخلية مقالات عن شخصيات جزائرية على غرار الأمير خالد  (1875-1936) و مصالي الحاج (1898-1974) و فرحات عباس (1899-1985).

 

و أكد مؤلفو هذا العدد أنه "إذا كانت كمية و نوعية أعمال المؤرخين سمحت برفع  الستار عن الطابوهات فان تاريخ و ذاكرة الثورة الجزائرية لازالا لحد اليوم  موضوع حساس و أليم و مثير للجدل, موضحين أن طموحهم هو "تسليط الضوء على طرفي  هذا التاريخ -الجزائر و فرنسا".

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صدور منشورات حول حرب التحرير الوطني من خلال صحافة تلك الحقبة
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 09:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 50 مرة   شارك

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