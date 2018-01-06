القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وصول جثمان البحار الجزائري المتوفى على متن سفينة الشحن قوراية الى أرض الوطن  يوم الاثنين القادم

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرات

باريس -أعلن القنصل العام للجزائر بمرسيليا بوجمعة رويبح  يوم السبت لوأج أن جثمان البحار الجزائري البالغ 50 سنة و المتوفي الاربعاء  الماضي على متن سفينة الشحن قوراية سيصل الى الجزائر الاثنين القادم.

وأكد القنصل العام, في اتصال هاتفي, أن "جثمان البحار سيصل الجزائر الاثنين  المقبل انطلاقا من مارسيليا" مضيفا أن وكيل الجمهورية سلم مساء امس الجمعة  رخصة الدفن لنقل جثمان الفقيد نحو بلده.

واشاد القنصل العام الذي تابع العملية منذ الاعلان عن وفاة البحار م.م الى  غاية استكمال الاجراء الطبي-الشرعي ب "تجاوب" وكيل الجمهورية الذي سلم "فورا"  رخصة الدفن.

و يذكر أنه بعد تعرضه الى وعكة صحية و حالة الوفاة التي سجلها الطاقم الطبي  التابع للمركز الجهوي العملياتي للرقابة و الانقاذ بالمتوسط (CROSS Med) تم  نقل الجثمان نحو مستشفى مارسيليا.

و حسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها وأج لدى قيادة السفينة فقد تم  العثور على البحار الجزائري صبيحة يوم الاربعاء المنصرم ملقى على سطح السفينة  في حالة "غيبوبة".

و قد حاول ربان السفينة, محمد طالبي, انعاش البحار من خلال القيام بعملية  دلك للقلب ليتبين بعد أخذ عينة من الدم أن الفقيد كان يعاني من هبوط حاد في  نسبة السكر في الدم  (36ر0).

و قد عاين الطاقم الطبي التابع ل CROSS Med الذي تنقل بواسطة مروحية حالة  الوفاة بعد دقائق فقط و سلم شهادة الوفاة.

و كانت سفينة قوراية لشحن البضائع بطاقة 12500 طن قد أبحرت يوم الاثنين من  ميناء وهران و متوجه نحو ميناء La Spezia  (ايطاليا).

 

و بعد هذه المأساة, أرست السفينة بميناء مارسيليا لتتوجه  بعد مرور 24 ساعة  نحو وجهتها الأصلية.

كلـمات مفتـاحيــة :
وصول جثمان البحار الجزائري المتوفى على متن سفينة الشحن قوراية الى أرض الوطن  يوم الاثنين القادم
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 52 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.06

وصول جثمان البحار الجزائري المتوفى على متن سفينة الشحن قوراية الى أرض الوطن  يوم الاثنين…

18.01.06

صناعة : تدشين العديد من المشاريع يوم الاثنين في الجزائر العاصمة

18.01.06

انطلاق الاحتفالات بيناير بولاية بجاية

18.01.06

مردود قطاع الفلاحة بعنابة  "غير مقبول و يستدعي تثمين القدرات"

18.01.06

موارد مائية: استلام أول سفينة جزائرية لإزالة الأوحال من السدود في مارس المقبل

18.01.06

الصحراء الغربية:  "انشغال" الأمين العام للأمم المتحدة ازاء تجدد التوترات بمنطقة الكركرات

الأكثــر قـراءة

18.01.01

أهم الأحداث الوطنية خلال سنة 2017

18.01.02

صدور قانون المالية 2018  في الجريدة الرسمية

18.01.01

القضية الصحراوية تحقق سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي 

18.01.01

2017: الجزائر و روسيا تضعان أول لبنة لشراكة اقتصادية مثمرة

18.01.01

الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني

18.01.01

فلسطين:  2017 "الأسوأ اقتصاديا" على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتعثر الإعمار