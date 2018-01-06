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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 18:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)

الجزائر- سلم الإرهابي المسمى ك.محمد, الذي التحق  بالجماعات الإرهابية سنة 2006, نفسه يوم السبت للسلطات العسكرية بتمنراست,  حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات  الجيش الوطني الشعبي, سلّم إرهابي نفسه, اليوم 06 جانفي 2018, للسلطات  العسكرية بتمنراست/ ن.ع.6", مشيرا الى أن الأمر يتعلق ب"المسمى ك. محمد الذي  التحق بالجماعات الارهابية  سنة 2006".

 

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واضاف البيان أنه على إثر ذلك "تم استرجاع  مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف,  ستة (06) قذائف من نوع RPG7, ثلاثة (03) قذائف هاون, وكيلوغرامين (02) من TNT,  مخزنين (02) لرشاش كلاشنيكوف مملوئين".

 

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن "هذه النتائج النوعية تأتي لتؤكد مرة أخرى  الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني  للدفاع عن الوطن و حماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن  البلاد".

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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 18:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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