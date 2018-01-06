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الدعوة الى التركيز على التنمية المحلية واسترجاع ثقة الجزائريين في حزب جبهة التحرير الوطني

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 18:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

تيارت - دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال  ولد عباس اليوم السبت بتيارت منتخبي تشكيلته السياسية الى ضرورة "التركيز على  التنمية المحلية واسترجاع ثقة الجزائريين في الحزب".

وأوضح السيد ولد عباس خلال متلقى جهوي للمنتخبين المحليين لحزبه لولايات  تيارت وتيسمسيلت والشلف والبيض ومعسكر وغليزان أن "الشعب الجزائري قام بواجبه  من خلال وضعه الثقة في الحزب الذي اعتلى رئاسة 34 ولاية و700 بلدية عبر الوطن  ومنح 2 مليون صوت إضافي أثناء الانتخابات المحلية الأخيرة مقارنة بسابقتها"  معتبرا أنه "على المنتخبين الحفاظ على هذه الثقة من خلال التكفل باحتياجات المواطنين".

وأكد أن حزب جبهة التحرير الوطني "حريص على مساعدة المنتخبين في مهمتهم  والعمل على حمايتهم".

وأبرز الأمين العام للحزب أنه "على المنتخبين التحلي بالصدق في بناء بلدياتهم  من خلال مشاريع التنمية المحلية البلدية التي خصصت لها الدولة 100 مليار دج  بالهضاب العليا والحرص على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز  بوتفليقة الذي يشمل البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي للحزب  باعتبار فخامة رئيس الجمهورية الرئيس الفعلي للحزب".

ودعا جمال ولد عباس إلى ضرورة الاهتمام بالفئات الكادحة التي تمثل القاعدة  النضالية للحزب, مشيرا أن "القاسم المشترك بين حزبه وبقية الأحزاب تطبيق  برنامج رئيس الجمهورية وإلا فلا مجال للتعامل معها".

وتعهد الأمين العام لذات التشكيلة السياسية برفع عدد مناضلي الحزب من 700 ألف  مناضل إلى 1 مليون مناضل قبل 2019 في إطار السياسة الجديدة التي ينتهجها الحزب  بترك المجال للقاعدة لاختيار من يمثلها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

ومن جهة ثانية أكد أنه "لا مساس بالقطاع العام الاستراتيجي حسب ما تم التوصل  إليه في الاجتماع الذي دعا إليه الحزب و كل من المركزية النقابية وفيدرالية  رؤساء المؤسسات".

كما أشاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالإنجازات التي تم تحقيقها  منذ اعتلاء السيد عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم على غرار إنجاز 4 ملايين وحدة  سكنية وألاف الكيلومترات من الطرقات والمئات من الهياكل الصحية والتربوية  وغيرها مطمئنا في ما أسماه "رسالة الأمل" أن "الدولة الجزائرية التي يقودها  حزب جبهة التحرير الوطني لا تزال قادرة على دفع رواتب العمال ولا مجال للتخوف  من الضائقة المالية".

وشهد هذا اللقاء تكريم جمال ولد عباس وأحد أعضاء الأسرة الثورية وأقدم أمين  قسمة للحزب بالولاية.

 

كما يشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مساء اليوم السبت بتيارت على  لقاء تكويني لصالح المنتخبين خاصة الجدد منهم ينشطه خبراء في مجال عقد  الصفقات العمومية.

الدعوة الى التركيز على التنمية المحلية واسترجاع ثقة الجزائريين في حزب جبهة التحرير الوطني
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 18:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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