التمويل المالي أبرز تحدي يواجه المنتخبون المحليون لتحقيق التنمية المحلية  (مقري)

البليدة - أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يوم السبت بالبليدة أن التمويل المالي هو "أبرز تحدي" يواجهه المنتخبون المحليون الجدد لتحقيق التنمية و هذا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

و أوضح السيد مقري في تدخله خلال أشغال يوم دراسي تكويني لفائدة المنتخبين المحليين بولاية البليدة أن المنتخبين "سيواجهون خلال هذه العهدة الانتخابية الممتدة على مدار خمسة سنوات عدة تحديات أبرزها الاقتصادية و القانونية و هذا على عكس نظرائهم في العهدة السابقة أين كانت الجزائر تعيش في ظل بحبوحة مالية".

وطالب رئيس هذه التشكيلة الحزبية في معرض خطابه المنتخبين المحليين بضرورة البحث عن مصادر دخل إضافية و التي "تبدأ من إقناع رجال الأعمال بالاستثمار ببلدياتهم خاصة و أن ولاية البليدة هي ذات طابع صناعي بامتياز" داعيا إياهم إلى "ضرورة التعايش مع التحديات الجديدة التي تمليها الوضعية الحالية للبلاد".

و في هذا السياق انتقد ذات المسؤول اعتماد الدولة على الإصدار النقدي لتمويل ميزانياتها خلال الخمس السنوات المقبلة مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا الحل يكون على المدى القصير محذرا من انعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطن.

من جهة أخرى تطرق السيد مقري إلى تحدي آخر يواجهه المنتخب المحلي لا يقل أهمية عن سابقه و المتمثل في المنظومة القانونية المسيرة للمجالس المنتخبة و التي تضع المنتخب المحلي تحت الوصاية المطلقة للوالي و رئيس الدائرة و هو أمر "غير معقول".

و بهدف إقرار صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي الذي يمثل إرادة الشعب دعا ذات المتحدث إلى "مراجعة هذه المنظومة القانونية من خلال تجديد بنودها و تطويرها حتى تكون له سلطة لتسيير شؤون بلديته و هو مطلب جميع التشكيلات السياسية", حسبه.

و على صعيد اخر انتقد السيد مقري تعرض بعض الأطباء الذي حاولوا نقل احتاجهم من داخل أسوار مستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة إلى الشارع للضرب مشيرا إلى أن الدولة "لا يمكنها مواصلة حل المشاكل عن طريق القمع و القسوة و إنما عليها الإتجاه نحو الحوار خاصة مع الفئة المتعلمة و النخبة من المجتمع في ظل الوضع الإجتماعي الذي تعيشه البلاد".

يذكر أن هذا اليوم الدراسي المنظم لفائدة المنتخبين المحليين الجدد و الذي احتضنه فندق الأنصار وسط مدينة البليدة أشرف عليه إطارات من الحركة إلى جانب منتخبين سابقين لهم خبرة في الميدان حيث قدمت لهم نصائح و استشارات حول أبرز أسس نجاحهم في مهامهم الجديدة.