القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأغواط : "تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا "  (جبهة المستقبل)

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات

الأغواط - صرح رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد يوم  السبت بالأغواط أن " تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا".

وأوضح السيد بلعيد خلال لقاء جهوي لمنتخبي حزبه نظم بالمكتبة الرئيسية  للمطالعة العمومية " البشير الإبراهيمي " بعاصمة الولاية "أن تجسيد  الديمقراطية الحقيقية يتطلب عملا كبيرا ونضالا طويلا وهي لا تتلخص -حسبه- في  الخطابات السياسية "بل هي ممارسة وثقافة وتكريسا لسلطة الشعب".

وأضاف " لدينا إيمان بتغيير الوضع من خلال تغيير الممارسات والذهنيات "  داعيا " إلى تماسك الشعب لتفادي الهزات التي شهدتها البلاد سابقا "  و العمل من أجل " إرجاع الأمل في نفوس الجزائريين".

وحث منتخبي تشكيلته السياسية على المساهمة في "التغيير " والتكفل بانشغالات  المواطنين مع تكريس مبدأ أخلقة العمل السياسي باعتبار أن العهدة الانتخابية -على حد تعبيره - "مسؤولية " ولأن حزبه " يريد بناء الجزائر مع الجميع ".

وذكر السيد بلعيد بأن المؤتمر الثاني لحزبه سيكون "محطة انطلاقة جديدة "  وسيتم خلاله "وضع قانون أساسي ونظام داخلي قوي وإنشاء هيئة وطنية تعنى  بالمنتخبين".

وفي هذا الصدد أشار رئيس جبهة المستقبل إلى الشروع قريبا في تنظيم دورات  تكوينية تشمل في البداية رؤساء المجالس الشعبية البلدية للحزب لتتوسع بعدها  إلى المنتخبين ثم المناضلين.

 

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الجهوي لجبهة المستقبل عرف مشاركة المنتخبين  المحليين لولايات الأغواط والجلفة و غرداية .

الأغواط : "تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا "  (جبهة المستقبل)
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.01.06

صناعة : تدشين العديد من المشاريع يوم الاثنين في الجزائر العاصمة

18.01.06

انطلاق الاحتفالات بيناير بولاية بجاية

18.01.06

مردود قطاع الفلاحة بعنابة  "غير مقبول و يستدعي تثمين القدرات"

18.01.06

موارد مائية: استلام أول سفينة جزائرية لإزالة الأوحال من السدود في مارس المقبل

18.01.06

الصحراء الغربية:  "انشغال" الأمين العام للأمم المتحدة ازاء تجدد التوترات بمنطقة الكركرات

18.01.06

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)

الأكثــر قـراءة

18.01.01

أهم الأحداث الوطنية خلال سنة 2017

18.01.02

صدور قانون المالية 2018  في الجريدة الرسمية

18.01.01

القضية الصحراوية تحقق سنة 2017 نجاحات عديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي 

18.01.01

2017: الجزائر و روسيا تضعان أول لبنة لشراكة اقتصادية مثمرة

18.01.01

الرئيس بوتفليقة يجدد للرئيس عباس، دعم الجزائر ومساندتها للشعب الفلسطيني

18.01.01

فلسطين:  2017 "الأسوأ اقتصاديا" على قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وتعثر الإعمار