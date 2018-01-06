الجزائر- فرنسا: تسجيل تقدم حقيقي في التعاون في مجال الذاكرة

باريس - شكل ا لطلب الذي قدمته الجزائر الى فرنسا من جل استرجاع جماجم المقاومين الجزائريين خلال القرن التاسع عشر و أرشيف الفترة الممتدة بين 1930 و 1962 و استعداد فرنسا لتلبيته تقدما حقيقيا في التعاون في مجال الذاكرة بين البلدين, حسبما تمت الإشارة إليه في باريس.

كما ينبغي الإقرار بان التعاون الجزائري-الفرنسي قد عرف خلال السنوات الأخيرة قفزة كمية ونوعية في شتى المجالات إلا أن مسالة الذاكرة ظلت عالقة بسبب ملفاتها التي اعتبرت "حساسة" و "معقدة" ارث استعمار دموي.

إلا انه وبمناسبة اللقاء الذي جرى في ال6 ديسمبر الأخير بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان في زيارة عمل و صداقة الى الجزائر, تم اتخاذ القرار بإعادة 36 جمجمة لمقاومين جزائريين متواجدة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس و نسخ من ارشيف يخص الجزائر من سنة 1830 الى غاية 1962.

ويري عديد الملاحظين ان الامور تتقدم في "الاتجاه الصحيح" بخصوص هذين الملفين الكبيرين, مذكرين في هذا الصدد بالزيارة غير المسبوقة و التاريخية التي قام بها وزير المجاهدين الطيب زيتوني الى فرنسا في يناير 2016.

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وكان الوزير قد اكد خلال تلك الزيارة بان مسالة الذاكرة تشكل "محورا أساسيا" في العلاقات بين البلدين حتى يتم بناء "ثقة متبادلة".

كما أوضح خلال ذات الزيارة انه "ليس لدينا مع فرنسا اي خلاف و انما توجد بيننا ملفات عالقة تسمم علاقاتنا باستمرار" مضيفا ان "اللغة و النبرة قد تغيرتا (من الجانب الفرنسي) و نفس الامر بالنسبة لبعض المواقف سيما تلك المتعلقة بتاريخنا المشترك".

ومن اجل تمهيد الطريق لذلك تم انشاء ثلاث لجان فرعية في اطار الشراكة الاستثنائية التي سعى اليها كلا البلدين منذ سنة 2012 و هي مكلفة بدراسة و تسوية جميع الخلافات المتعلقة بمسالة الذاكرة.

كما تم الشروع في محادثات حول اعادة الارشيف و تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية و المفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية.

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واعتبر استعداد فرنسا لإعادة الجماجم و أرشيف الفترة الممتدة من 1830 الى 1962 إلى الجزائر ب"الانجاز الكبير" في هذا الملف الحساس من الذاكرة الفرنسية الجزائرية و اعتبر الوزير الأول احمد أويحيى خلال ندوة صحفية بباريس في 7 ديسمبر الأخير أن البلدين سيواصلان التشاور بخصوص الإعادة التدريجية للأرشيف.

وأضاف وزير المجاهدين ان إعادة الأرشيف الذي طالما طالبت به السلطات الجزائرية قد ظل دون تجسيد حتى وان تم استلام جزء صغير منه حوالي 2 % من مجموع الأرشيف الموجود في فرنسا.

وكان تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي نشر في فبراير 2017 قد أشار إلى وجود عدد هائل من الأرشيف لم يتم فتحه بعد منذ جلبه من الجزائر في سنة 1962.

وأضاف التقرير أن الأرشيف المسلم لا يخص الا المرحلة العثمانية (السابقة لسنة 1830) الذي تم جلبه عن طريق "الخطأ".

وكان التلفزيون الجزائري قد استلم في سنة 2008 من المعهد الفرنسي للسمعي البصري أرشيفا مدته 400 ساعة من الصور الحية (1862 وثيقة) تم تسجيلها خلال الحرب العالمية الثانية و استقلال الجزائر (1940-1962).

أما فيما يخص الجماجم ال36 للمقاومين الجزائريين المتواجدة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس فانه بفضل الباحث في التاريخ الجزائري علي فريد بلقاضي الذي اكتشفهم في إطار أعماله البحثية.

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وكان هذا المختص في التاريخ القديم والنقوش الليبية و الفينيقية المهتم كذلك بالفترة الاستعمارية قد صرح في سنة 2011 لوأج بان بعض بقايا الرفاة كانت محفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس منذ سنة 1880 و هو التاريخ الذي أدرجت فيه في المجموعة الاثنية للمتحف.

وتعود بقايا تلك الجماجم الجافة في اغلبها الى كل من محمد لمجد بن عبد المالك المدعو الشريف "بوبغلة" و الشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة (منطقة بسكرة سنة 1849) و موسى الدرقاوي و سي مختار بن قويدر التيطراوي.

كما تتضمن هذه المجموعة الجمجمة المحنطة لعيسى الحمادي الذي كان ملازما للشريف بوبغلة و كذلك الأمر بالنسبة للقولبة الكلية لراس محمد بن علال بن امبارك ملازم الامير عبد القادر.

للتذكير، أنه منذ ذلك الحين تم تقديم عدة عرائض داعية السلطات الجزائرية للقيام "بالإجراءات الضرورية" مع الدولة الفرنسية من اجل إعادة بقايا المقاومين الى الجزائر. و قد اتت تلك النداءات في الأخير اكلها.