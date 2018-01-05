وفاة بحار جزائري على متن سفينة الشحن قوراية

باريس- توفي بحار جزائري عمره 50 سنة يوم الأربعاء على متن سفينة الشحن قوراية تابعة لفرع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ((CNAN Med، حسبما علم يوم الخميس لدى المركز الجهوي العملياتي للرقابة و الإنقاذ بالمتوسط (CROSS Med).

و جاء في بيان للمركز أنه "في صبيحة يوم 3 يناير 2018 وصل المركز طلب إجلاء رجل يبلغ من العمر 50 سنة (من جنسية جزائرية) كان على متن سفينة الشحن قوراية التابعة للأسطول الجزائري و هي على بعد 60 كلم جنوب "فوس سور مار (Fos-sur-Mer)" مشيرا إلى أن البحار تعرض إلى وعكة صحية دقائق من قبل.

و بعد اتصال طبي بالهاتف، قرر رجال الإنقاذ استعمال وسيلة اجلاء تسمح بالتكفل السريع بالمريض "الذي كان فاقد الوعي منذ 30 دقيقة و يعاني من هبوط حاد في نسبة السكر في الدم".

و عليه، أقلعت مروحية Panther تابعة للبحرية الفرنسية من القاعدة البحرية Hyères وعلى متنها طاقم طبي من مستشفى Ste Musse de Toulon يضم طبيبا و ممرضا سجلا حالة الوفاة بمجرد وصولهما إلى سفينة الشحن.

و قد نقل جثمان البحار الجزائري نحو ميناء مارسيليا "حيث سيتم التكفل به من طرف المصالح المختصة" حسب CROSS Med.

و إلى غاية الساعة لم ترد أي معلومة حول هوية الضحية و لا حول نقل الجثمان نحو الجزائر. و كانت سفينة الشحن قوراية قد أبحرت يوم الاثنين من ميناء وهران نحو مارسيليا.

القنصلية العامة لمرسيليا تتكفل بجثمان البحار الجزائري

باريس- تتكفل السلطات القنصلية الجزائرية بجثمان البحار الجزائري البالغ من العمر 50 سنة الذي توفي يوم الأربعاء على متن سفينة الشحن قوراية التي كانت على بعد 60 كلم جنوب الساحل الفرنسي "فوس سور مار (Fos-sur-Mer)، حسبما علم يوم الجمعة لدى القنصل العام للجزائر بمرسيليا، بوجمعة رويبح.

و أضاف قنصل الجزائر بمرسيليا أنه "على اتصال دائم بممثل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (شركة ذات أسهم) بمرسيليا ووكيل الجمهورية، موضحا "ننتظر تسليم التصريح بالدفن من وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات لنقل جثمان البحار إلى الجزائر".

وتشير المعلومات الأولى التي تلقتها وأج من قائد السفينة إلى أن البحار الجزائري وجد صبيحة يوم الأربعاء (8سا45) ملقى على أرضية السفينة في حالة "غيبوبة".

فورها، حاول القائد محمد طالبي إنعاش البحار من خلال تدليك القلب لكنه أدرك بعد قيامه بتحليل للدم بأنه يعاني من هبوط حاد في نسبة السكر في الدم (36ر0).

وعاين الفريق الطبي للمركز الجهوي العملياتي للرقابة و الإنقاذ بالمتوسط (CROSS Med) الذي تنقل بمروحية، حالة الوفاة بعد بضع دقائق وقام بتسليم شهادة الوفاة.

بعد إصابته بوعكة صحية على متن السفينة ومعاينة حالة الوفاة من قبل فريق طبي من CROSS Medي تم إجلاء جثمان البحار م.م إلى مستشفى مرسيليا.

كانت سفينة الشحن قوراية التي تقدر طاقتها ب12.500 طن قد أبحرت يوم الاثنين الفارط من ميناء وهران باتجاه لاسبيزيا (إيطاليا).

ولحد الساعة، لا تزال سفينة قوارية راسية بميناء مرسيليا.