كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين بباتنة وتدمير ثلاثة قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو

وأوضح البيان أن"في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تيفران بولاية باتنة /ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 جانفي 2018، مخبأين (02) للإرهابيين يحويان مجموعة من الأفرشة، فيما دمرت مفرزة أخرى بالقطاع العملياتي لتيزي وزوي ثلاثة (03) قنابل تقليدية الصنع" "وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، --يضيف البيان—
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان/ن ع 2 وعين صالح /ن ع 6، أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم 48 كيلوغراما من الكيف المعالج، وأكثر من 600.000 دينار جزائري، فيما ضبطت مفارز أخرى (32.4) كيلوغراما من الكيف المعالج و(1383) قرصا مهلوسا بكل من الجزائر العاصمة، الشلف، بومرداس والجلفة /ن.ع.1".
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من جهة أخرى، "استرجعت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من سوق أهراسي تبسة و الطارف/ن ع 5، وببرج باجي مختار /ن.ع.6، و أدرار/ن ع 3ي كمية من الوقود تُقدر بـ 31284 لترا كانت موجهة للتهريب.
فيما حجز عناصر من الدرك الوطني 702 وحدة من المشروبات الكحولية بتلمسان و6210 كغ من التبغ بالوادي، كما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي 2.7 طنا من المواد الغدائية وثماني (08) مركبات بكل من تبسة، برج باجي مختار، عين قزام والوادي".
وفي سياق آخري تم توقيف 13 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان/ن ع 2 و سكيكدة و سطيف/ن ع 5.