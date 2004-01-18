حجز أزيد من 486 قنطار من الكيف المعالج و خمسة كيلوغرامات من الكوكايين خلال 2017 -

الصحراء الغربية/2017: فشل اللوبي المغربي في التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية -

أكثر من 68 ألف حالة طلاق سجلت خلال 2017 -

قيطوني في زيارة إلى بغداد يومي 7 و8 يناير -

أبواب الحوار مع الأطباء المقيمين مفتوحة -

عدم تسجيل أي حالة أنفلونزا الخنازير بالجزائر -

أّكثر من 700 الف أمر جزائي تم اصداره منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2017 -

لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير -

تسيير النفايات: بحث آليات جديدة للرسكلة لتقليص الكميات الموجهة للمفرغات العمومية -

قطاع الموارد المائية حريص على التكفل التام بمشاريع الصرف الصحي لحماية المواطن والبيئة -

اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي : مشاركة واسعة عبر مختلف ولايات الوطن -

تعليم عالي: قرابة ثلاثة ألف طالب ناقشوا أطروحتاهم منذ اعتماد نظام أل-ام-دي -

بومرداس: تحسن في إنتاج السمك رافقه تذبذب في العرض و في الأسعار -

حديقة التجارب للحامة بالعاصمة استقطبت أزيد من 1.8 مليون زائر خلال سنة 2017 -

توقيف 172 مشتبه فيه وحجز قرابة 500 قرص مهلوس بالعاصمة -

النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف وفاة مواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا -

اليوم الوطني لعدو الجيش الوطني الشعبي: مشاركة واسعة تطبع التظاهرة بوهران -

2017: الاستقلاليون الكتالانيون يهزون أركان اسبانيا و يثيرون قلق أوروبا -

تنفيذ مسعى ترشيد النفقات العمومية التزام وطني يتعين على الجميع التكيف مع متطلباته -