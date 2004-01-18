حجز أزيد من 486 قنطار من الكيف المعالج و خمسة كيلوغرامات من الكوكايين خلال 2017

و تشير الحصيلة العملياتية المذكورة إلى أن السنة المنصرمة تميزت بتحقيق "نتائج معتبرة" في مجال محاربة التهريب و المتاجرة بالأسلحة و المخدرات و الجريمة المنظمة, حيث عرفت حجز كمية كبيرة من المخدرات قدرت بـ" 5ر486 قنطار من الكيف المعالج" بالإضافة إلى "77ر5 كيلوغراما من الكوكايين" و "1272028 قرصا مهلوسا".
كما تمكنت ذات القوات, في ذات الإطار, من توقيف 545 تاجر مخدرات و القضاء على أربعة آخرين, يضيف المصدر ذاته.
و في مجال مكافحة التهريب, تم خلال الفترة المذكورة توقيف 1880 مهربا لمختلف المواد و السلع, كما نجحت وحدات الجيش الوطني الشعبي من حجز أزيد من 5ر1460 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و أزيد من 1319894 لترا من الوقود.
كما تمكنت أيضا من حجز "أكثر من 900 عربة" و " 73ر8385 قنطارا من التبغ" و" 284858 وحدة من الألعاب النارية".
و على صعيد ذي صلة, تم أيضا توقيف 116 منقبا عن الذهب و 11 تاجر سلاح و القضاء على واحد آخر, فيما تم أيضا حجز 476 جهاز كشف عن المعادن و 668 مولدا كهربائيا و 520 مطرقة ضغط.
و من جهة أخرى, تم خلال نفس السنة توقيف 15065 مهاجرا غير شرعيا, حسب نفس الحصيلة.
و تأتي هذه النتائج لتعكس "إرادة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لإحباط المخططات الإجرامية و تأكيد احترافية الجيش و يقظة و عزيمة أفراد قواتنا المسلحة على صون المصالح العليا للبلاد و حماية حرمة و سيادة التراب الوطني".