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حجز أزيد من 486 قنطار من الكيف المعالج و خمسة كيلوغرامات من الكوكايين خلال 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 45 مرات
حجز أزيد من 486 قنطار من الكيف المعالج و خمسة كيلوغرامات من الكوكايين خلال 2017

الجزائر- بلغت كميات الكيف المعالج المحجوزة من طرف مختلف  وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2017 ما لا يقل عن 486 قنطار, يضاف لها ما  يربو عن خمسة كيلوغرامات من الكوكايين, حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني  اليوم الخميس في حصيلتها السنوية.

و تشير الحصيلة العملياتية المذكورة إلى أن السنة المنصرمة تميزت بتحقيق  "نتائج معتبرة" في مجال محاربة التهريب و المتاجرة بالأسلحة و المخدرات و  الجريمة المنظمة, حيث  عرفت حجز كمية كبيرة من المخدرات قدرت بـ" 5ر486 قنطار  من الكيف المعالج" بالإضافة إلى "77ر5 كيلوغراما من الكوكايين" و "1272028  قرصا مهلوسا".

كما تمكنت ذات القوات, في ذات الإطار, من توقيف 545 تاجر مخدرات و القضاء على  أربعة آخرين, يضيف المصدر ذاته.

و في مجال مكافحة التهريب, تم خلال الفترة المذكورة توقيف 1880 مهربا لمختلف  المواد و السلع, كما نجحت وحدات الجيش الوطني الشعبي من حجز أزيد من 5ر1460  طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و أزيد من 1319894 لترا من الوقود.

كما تمكنت أيضا من حجز "أكثر من 900 عربة" و " 73ر8385  قنطارا من التبغ" و"  284858 وحدة من الألعاب النارية".

و على صعيد ذي صلة, تم أيضا توقيف 116 منقبا عن الذهب و 11 تاجر سلاح و  القضاء على واحد آخر, فيما تم أيضا حجز 476 جهاز كشف عن المعادن و 668 مولدا  كهربائيا و 520 مطرقة ضغط.

و من جهة أخرى, تم خلال نفس السنة توقيف 15065 مهاجرا غير شرعيا, حسب نفس  الحصيلة.

 

و تأتي هذه النتائج لتعكس "إرادة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لإحباط  المخططات الإجرامية و تأكيد احترافية الجيش و يقظة و عزيمة أفراد قواتنا  المسلحة على صون المصالح العليا للبلاد و حماية حرمة و سيادة التراب  الوطني".

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حجز أزيد من 486 قنطار من الكيف المعالج و خمسة كيلوغرامات من الكوكايين خلال 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 45 مرة   شارك

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