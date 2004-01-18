قيطوني في زيارة إلى بغداد يومي 7 و8  يناير

و حسب ذات المصدر سيرافق السيد قيطوني الى بغداد كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المؤمن ولد قدور و كذا وفد من اطارات وزارة الطاقة و مجمع سوناطراك.
و سيجري السيد قيطوني خلال هذه الزيارة العديد من اللقاءات مع مسؤولين عراقيين كبار حول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين" و بحث "آفاق الاستثمار في قطاع المحروقات" يضيف البيان.
كما سيتطرق الطرفان الى تطور السوق البترولية و الدور الذي يلعبه البلدين سويا من اجل استقرارها على المدى المتوسط و مدى البعيد و ذلك في اطار اعلان الشراكة بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) و الدول غير الأعضاء المنتجة خارجها.
يذكرانه في شهر نوفمبر الماضي قررت منظمة أوبك و الدول المنتجة غير الاعضاء بتمديد اتفاق خفض الانتاج بواقع 8ر1 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018 (2ر1 مليون ب/ي للدول الاعضاء في اوبك و 600 ألف ب/ي للدول المنتجة خارجها) و ذلك بهدف تقليص العرض و اعادة الاستقرار لأسعار النفط.
للتذكير كان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد ولد قدور , قد اشار شهر ديسمبر الماضي في الجزائر العاصمة ان مجمع سوناطراك يطمح الى تطوير نشاطاته على الصعيد الدولي .
في هذا الصدد اوضح انه تم لقاء الوزير العراقي للبترول حيث تم الحديث عن فرص استثمار مجمع سوناطراك في العراق.