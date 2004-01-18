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قيطوني في زيارة إلى بغداد يومي 7 و8  يناير

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 51 مرات
قيطوني في زيارة إلى بغداد يومي 7 و8  يناير

الجزائر - يقوم  وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يومي  الأحد و الاثنين المقبلين  بزيارة عمل الى العاصمة العراقية بغداد بدعوة من   نظيره العراقي السيد جابر علي اللعيبي حسبما علم  يوم الخميس في بيان

للوزارة .

و حسب ذات المصدر سيرافق السيد قيطوني الى بغداد كل من الرئيس المدير العام  لمجمع سوناطراك السيد عبد المؤمن ولد قدور و كذا وفد من اطارات وزارة الطاقة و  مجمع سوناطراك.

و سيجري السيد قيطوني خلال هذه الزيارة العديد من اللقاءات مع مسؤولين  عراقيين كبار حول "سبل  تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين" و بحث  "آفاق  الاستثمار في قطاع المحروقات" يضيف البيان.

كما سيتطرق الطرفان الى  تطور السوق البترولية و الدور الذي يلعبه البلدين  سويا من اجل استقرارها على المدى المتوسط و مدى البعيد و ذلك في اطار اعلان  الشراكة بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) و الدول غير الأعضاء المنتجة  خارجها.

يذكرانه في شهر نوفمبر الماضي قررت منظمة أوبك و الدول المنتجة غير الاعضاء  بتمديد اتفاق خفض الانتاج بواقع 8ر1 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018 (2ر1  مليون ب/ي للدول الاعضاء في اوبك و 600 ألف ب/ي للدول المنتجة خارجها) و ذلك  بهدف تقليص العرض و اعادة الاستقرار لأسعار النفط.

للتذكير كان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد ولد قدور , قد اشار  شهر ديسمبر الماضي في الجزائر العاصمة ان مجمع سوناطراك  يطمح الى تطوير  نشاطاته على الصعيد الدولي . 

في هذا الصدد اوضح انه تم لقاء الوزير العراقي للبترول حيث تم الحديث عن فرص  استثمار مجمع سوناطراك في العراق.

آخر تعديل على الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 19:43
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قيطوني في زيارة إلى بغداد يومي 7 و8  يناير
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 18:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 51 مرة   شارك

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