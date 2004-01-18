أّكثر من 700 الف أمر جزائي تم اصداره منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2017

و أوضح الوزير في خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية وردا على سؤال عضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرشي أنه " تم منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2017 اصدار 706.203 أمر جزائي أي الفصل في القضايا دون مرافعة أو المثول أمام المحكمة و الإكتفاء بتسديد الغرامة المالية وفق اختيار المتقاضي".
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و اضاف الوزير انه في حالة رفض المتقاضي تطبيق الأمر الجزائي تحال القضية إلى جلسة علنية عادية و حسب الوزير سمح هذا الإجراء بتخفيض الضغط على القضاة .
و بالمناسبة يذكر الوزير بمختلف الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة لا سيما مبدأ التقاضي على درجتين و الذي سمح بالحفاظ على حقوق المتقاضين و ضمان المحاكمة العادلة .
كما أشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية, مؤكدا أن المراجعة تهدف الى "تأطير آثارها", حيث "لا يمكن على سبيل المثال" --كما قال-- أن تكون "مانعا للحصول على وظيفة إلا اذا كانت العقوبة المحكوم بها موجودة في الصحيفة تتنافى والعمل الذي يريد أن يشغله المعني".