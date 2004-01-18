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أّكثر من 700 الف أمر جزائي تم اصداره منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 17:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
أّكثر من 700 الف أمر جزائي تم اصداره منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2017

 الجزائر -أكد وزير العدل حافظ الأختام  الطيب لوح يوم  الخميس أنه تم اصدار أكثر من 700 ألف أمر جزائي يتعلق بالفصل في القضايا دون  مرافعة .

و أوضح الوزير في خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية  وردا على سؤال عضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرشي  أنه " تم منذ تعديل قانون  الإجراءات  الجزائية في 2017 اصدار 706.203  أمر جزائي أي الفصل في القضايا  دون مرافعة  أو المثول أمام المحكمة و الإكتفاء بتسديد الغرامة المالية وفق  اختيار المتقاضي".

 

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و اضاف الوزير انه في حالة رفض المتقاضي تطبيق الأمر الجزائي تحال القضية   إلى جلسة علنية عادية و حسب الوزير سمح هذا الإجراء بتخفيض الضغط على القضاة  .

و بالمناسبة يذكر الوزير بمختلف الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة لا سيما  مبدأ التقاضي على درجتين و الذي سمح بالحفاظ على حقوق المتقاضين و ضمان  المحاكمة العادلة . 

كما أشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية, مؤكدا أن  المراجعة تهدف الى "تأطير آثارها", حيث "لا يمكن على سبيل المثال" --كما قال--  أن تكون "مانعا للحصول  على وظيفة إلا اذا كانت العقوبة المحكوم بها موجودة في  الصحيفة تتنافى والعمل الذي يريد أن يشغله المعني".

آخر تعديل على الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 19:39
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أّكثر من 700 الف أمر جزائي تم اصداره منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 17:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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