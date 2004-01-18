نحو منح رتبة القداسة ل 19 راهب كاثوليكي اغتيلوا بالجزائر في التسعينيات 

مدينة الفاتيكان - سيمنح البابا الفرانسيس , نهاية شهر يناير على الأرجح, رتبة القداسة ل 19 راهبا و راهبة كاثوليكيين اغتيلوا بالجزائر نهاية التسعينيات بعد استماعه للقضية التي دافعت عنها و رفعتها الكنيسة الجزائرية, حسب ما أفادت به يوم الأربعاء وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار طالب منح القداسة, نقلا عن الوكالة, الراهب الترابي فرانسيس توماس جيورجيون في مقابلة اجراها مع مجلة شهرية الكترونية "موندو اي ميسيوني" أن الأساقفة الجزائريين يأملون أن يتم الاحتفال بعملية منح رتبة القداسة بالجزائر في وهران في أبرشية اسقف وهران الأسبق بيار كلافري.

ويعتبر هذا الراهب أن الإشادة بتضحيات هؤلاء الرهبان "هو بمثابة احياء ذكرى كل الذين وهبوا حياتهم للجزائر خلال التسعينيات", معتبرا ان الملف الذي فتح سنة 2006 قد احرز تقدما بشكل سريع.

وأشارت صحيفة ريبورترز خلال اكتوبر الفارط أن خبر منح القداسة تم تأكيده من طرف البابا فرانسيس الذي استقبل في فاتح سبتمبر الاخير بمقر الفاتيكان رئيس الأساقفة بول ديسفارج رفقة جون بول اسقف وهران و الاب توماس جورجون فيسكو طالب منح القداسة لدى فاتيكان روما.

وتنتظر كنيسة الجزائر و العائلة الدينية و كذا الاخوة و الاخوات ضحايا الارهاب ان ينتهي مسار منح القداسة الذي انطلق منذ عشر سنواتي بالتوقيع -الاجراء جاري- على قرار منح القداسة من طرف البابا شخصياي حسب ما جاء في الصحيفة.

وأعرب الاسقف ديسفارج عن امله قائلا "نعتقد اننا نتوجه نحو التصريح قريبا بهذا التقديسي خلال الاشهر المقبلة"ي مبرزا ان ذلك يعتبر "منهجا نحو السلام و المصالحة والعفو". كما يأمل في ان "يتم هذا المسعى على ارض الجزائري في وهران تحديداي حيث كان يعمل الاسقف بيار كلافري الذي اغتيل سنة 1996".