حزب جبهة التحرير الوطني يدعم ميثاق الشراكة بين القطاع العمومي والخاص (ولد  عباس)

الجزائر- أكد الامين العام لحزب لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس, يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, "دعم" حزبه لميثاق الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي الموقع عليه خلال اجتماع الثلاثية الاخير مشيرا في السياق ذاته الى أنه "لا يوجد أي خلاف مع الحكومة" بهذا الخصوص.

وأوضح السيد ولد عباس خلال اجتماعه بممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات أرباب العمل, الذين أمضوا مع الحكومة في اجتماع الثلاثية المنعقد في 23 ديسمبر المنصرم على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص, أن حزبه لا يعارض هذا القرار بل "يدعمه" مضيفا أنه "لا يوجد أي مشكل بين حزب جبهة التحرير الوطني والحكومة".

وأضاف أنه ما تم تداوله حول معارضة الحزب لقرارات الثلاثية هي مجرد "تأويلات" وأن حزب جبهة التحرير الوطني الذي هو حزب الاغلبية "يدعم ميثاق الشراكة" معتبرا أن القطاع الخاص هو "مكمل للقطاع العام" وأن حماية القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية هو "مبدأ لا رجعة فيه".

وأضاف في هذا الصدد أن الحزب "يفضل الشراكة مع القطاع الخاص على المستثمرين الاجانب".

وأكد الامين العام لحزب الأغلبية في ذات السياق أن هذا الاجتماع الذي بادر به الحزب مخصص كما قال " لتوضيح موقف حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص قرارات الثلاثية الاخيرة" وليس "للإطاحة" بالوزير الاول أحمد أويحي وأن من قال هذا هدفه "بيع الجريدة لا غير".

وأضاف القول" نحن لسنا انقلابيين والوزير الاول أحمد أويحيى هو حليفي وعينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب وقراراته لا تناقش" .

و أعتبر الامين العام للحزب أن الجزائر, "رغم بعض الصعوبات بخير" مقارنة ببلدان الجوار والبلدان العربية والافريقية منتقدا من سماهم ب"السلبيين ودعاة التشاؤم".

وفي البيان الختامي المشترك, أكدت الاطراف الموقعة تمسكها بالقطاع العام الاستراتيجي الذي يعد مكسبا للامة غير قابل للتصرف فيه.

كما نوه حزب جبهة التحرير الوطني بروح الوطنية التي تتميز بها منظمة أرباب العمل في خدمة الاقتصاد الوطني منوها كذلك بالالتزام الثابت للاتحاد العام للعمال الجزائريين في الدفاع عن مصالح العمال وتدعيمها وكذا بقدرته على التأقلم مع التحولات الاقتصادية.

كما يلتزم الحزب--حسب البيان الختامي--باستعمال موقعه السياسي الريادي عبر كافة أجهزته وهيئاته لضمان نجاح هذا الانجاز القيم الذي يتوخى لم شمل جميع الاطراف حول القضايا الاقتصادية ذات المصلحة الوطنية.

وتم بالمناسبة توجيه رسالة شكر وعرفان من قبل المجتمعين لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قيادته الرشيدة مجددين دعمهم المطلق لتوجيهاته واستعدادهم الدائم لإنجاح برنامجه سيما على الحفاظ على القطاع العام الاستراتيجي.

كما أشادوا أيضا بمساهماته الجليلة في حل نزاعات دولية خطيرة وسعيه المشهود في تحقيق التوافق والامن في مالي وتخليص جنوب افريقيا من النظام العنصري ودفاعه عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من أعلى المنابر الدولية وهي الانجازات التي يستحق عليها أكبر جائزة دولية للسلام في العالم.