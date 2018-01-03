الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الارهابي الذي استهدف مسجدا في نيجيريا

الجزائر - أدانت الجزائر "بشدة" يوم الأربعاء على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم مسجدا في بلدة غامبورو (ولاية بورنو) شمال شرق نيجيريا مجددة "تضامنها" مع هذا البلد.

و في تصريح لوأج, أوضح السيد عبد العزيز بن علي شريف قائلا "ندين بشدة الهجوم الارهابي الجديد الذي استهدف يوم الاربعاء 03 يناير 2018 مصلين وهم يؤدون صلاة الصبح بمسجد غامبورو في ولاية بورنو, شمال- شرق نيجيريا. و اذ نترحم على أرواح ضحايا هذا العمل الاجرامي نجدد تضامننا مع نيجيريا حكومة و شعبا كما نقدم تعازينا الخالصة الى عائلات الضحايا و نعبر عن تعاطفنا مع الجرحى".

و اختتم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يقول "قناعتنا راسخة بأن هذه الأعمال الوحشية التي يرتكبها الارهاب الحقود الأعمى لا يمكنها بأي حال من الأحوال النيل من عزم نيجيريا و افريقيا و المجموعة الدولية قاطبة على مكافحة هذه الأفة العابرة للقارات الى غاية اجتثاثها بالكامل".