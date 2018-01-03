رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبدي ارتياحها للظروف الخاصة بإجراء التوقيف للنظر

الجزائر - أعربت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيدي لخضر بن زروقي يوم الأربعاء عن ارتياحها لما لمسته من سهر على احترام حقوق الإنسان و توفير كل ما من شأنه الحفاظ على كرامة الموقوفين للنظر بالمراكز التابعة للأمن الوطني.

و عقب الزيارة التي قادت وفدا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لغرف التوقيف للنظر بأمن ولاية الجزائر, تطبيقا لمذكرة التفاهم المبرمة شهر نوفمبر الماضي بين الهيئة المذكورة و المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بحفظ حقوق الموقوفين وفقا للنظم القانونية الجديدة, أشادت السيدة بن زروقي بالجهود المبذولة في سبيل توفير تجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع فيما يتعلق بهذه الفئة و هو ما سيكلل بتقرير "إيجابي" سيرفع للسلطات العليا.

و توقفت رئيسة المجلس عند مختلف الإيجابيات التي عاينتها على مستوى هذه المراكز على غرار توفير جناح خاص بالرجال و آخر بالنساء و ثالث للقصر فضلا عن قاعات مخصصة لاستقبال المعنيين لمحامييهم.

كما أبدت السيدة بن زروقي ارتياحها لاعتماد مصالح الأمن للتكنولوجيات الحديثة, على غرار إدخال البيانات الخاصة بمدة التوقيف في جهاز كمبيوتر يطلق عليه اسم "النظام الذكي لتسيير و مراقبة قاعات التوقيف للنظر", مما يضمن "عدم حدوث تجاوزات بهذا الخصوص" من خلال الإنذار بموعد المحاكمة أو تمديد مدة التوقيف وفقا لما ينص عليه القانون.

و تندرج كل هذه الخطوات في إطار تطبيق الأحكام التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية و ما جاء به الدستور في مادته الـ 60 التي تنص على المبادئ الثلاث لإجراء التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية الذي لا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة, حيث يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته, فضلا عن وجوب إعلام الشخص المعني بحقه في الاتصال بمحاميه. كما أنه لا

يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا استثناء و وفقا للشروط المحددة قانونا مع الحق في إجراء فحص طبي لصالح المعني لدى انتهاء مدة التوقيف, إن طلب ذلك على أن يعلم بهذه الإمكانية في كل الحالات.

للإشارة, عرفت غرف التوقيف التابعة لأمن ولايتي بومرداس و تيبازة بدورها زيارات مشابهة من قبل وفدين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان, تندرج في ذات الإطار.

و كان المدير العام للأمن الوطني, اللواء عبد الغني هامل قد أكد في وقت سابق أن مذكرة التفاهم الآنفة الذكر تعد "تأسيسا لأحد أكبر جسور التعاون والشراكة" بين الطرفين, حيث جاء التوثيق لها "بناء على رغبة مشتركة بين الهيئتين لتعزيز المكاسب في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وفقا للسياسة السديدة والرؤية الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرامية إلى إرساء دعائم دولة القانون وتعزيز الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان في ظل مكاسب الأمن والاستقرار".

و على صعيد آخر, كشفت السيدة بن زروقي لواج أنه تم الشروع في صياغة التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالجزائر الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة, حيث اجتمع المكتب الدائم للهيئة أمس الثلاثاء لتنصيب لجنة الصياغة.