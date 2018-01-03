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بوحجة يعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة  يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية  حول قضايا تهم المجلس وتعزيز التوافق حولها بأسلوب الحوار والتنسيق بما فيها  مسألة التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري, حسب ما اورده بيان للمجلس .

وشكلت نقطة التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري  في شقها المتعلق بما جاء  في الدستور بخصوص شروط الترشح للعضوية في المجلس الدستوري وفق المادة 183 و  المادة 184  محور تذكير مصحوبا بالإعلام حول إجراء الانتخاب في جلسة علنية  تعقد خلال الشهر الحالي على أن يحدد تاريخها  بالضبط خلال لقاء تشاوري أخر  وعلى أساس مذكرة خاصة بالإجراءات الشاملة بإيداع الترشيحات وإجراء العملية  الانتخابية  على أن يتم  ايضاي شروع رؤساء المجموعات البرلمانية في عمل  تحسيسي عبر استشارات داخلية حول الموضوع .

وتناول اللقاء موضوع البعثات الاستعلامية وفق المادة 134 من الدستور  وما ترمي إليه في توسيع عمل غرفتي البرلمان بهدف تحسين مسار إعداد القوانين   ورقابة عمل الحكومة  وأن يكون تشكيل البعثة بهدف واضح  وهو الاستعلام حول  موضوع محدد أو وضع معين من أهدافه تحسين رقابة عمل الحكومة  وأن  تكون وسيلة  مساعدة لممارسة الرقابة على عمل الحكومة بشكل أفضل في الاطار المحدد في الدستور الذي أحال على النظام الداخلي يالذي هو قيد الدراسة تحديد الاحكام  الخاصة بإجراءات تشكيلها ومهامها وأهدافها  وفي انتظار ذلك سجل اللقاء تجاوبا  مع بعض الطلبات الواردة من قبل بعض لجان المجلس ضمن التوجه.

وبخصوص الايام البرلمانية -يضيف البيان- فإن اللجان القانونية  وبتشكيلتها  الممثلة لجميع الكتل البرلمانية   تبقى الاطار الانسب في اقتراح عقد الايام  البرلمانية  ذات الاختصاص  والتفتح على المبادرات المقترحة ضمن مهام المجلس  و سيعززها النظام الداخلي  قيد الدراسة  ضمن المكاسب الايجابية التي ستثمن  بتنظيم أكثر لتفادي التداخل والتضارب بين مهام اللجان و مقترحات المجموعات  البرلمانية  إلى جانب تحديد الموضوع و البطاقة الفنية والتقنية.

وحول النظام الداخلي  الذي هو محل استشارة ودراسة أولية من قبل لجنة الشؤون  القانونية والادارية والحرياتي التي اعتمدت القانون الداخلي الساري المفعول  والقانون العضوي والقانون الداخلي لمجلس الامة وملاحظات المجلس الدستوري  كمراجع ي تبقى منفتحة على الاجتهادات المبلورة في الاطار  وتقديم المجموعات  البرلمانية لإثرائها عبر أعضائها  للخصوصية ي واحترامها عند توسيع دائرة  الاثراء أيضا عبر لقاء تشاوري خدمة للمصلحة العامة للمجلس.

وفي هذا الخصوص أكد السيد رئيس المجلس على "أن النظام الداخلي يراعي المصلحة  العليا للمجلس في تسييره  وفي علاقته مع المؤسسات الاخرى ي وستكون أحكامه  مطابقة مع الدستور وأحكام القانون العضوي الناظم للعلاقات  وينبغي الحرص على  أن يتم الوصول من خلاله إلى التوافق والتعاون بين الجميع وضمان ديمومته في عمل  المجلس الشعبي الوطني".

وتطرق اللقاء التشاوري-حسب ذات المصدر- إلى عملية تنصيب لجان الصداقة ال54  بتقديم المجموعات البرلمانية لقوائم تركيبة أعضائها  والحرص على دورية  المشاركة في الخرجات عبر لجان الصداقة والبعثات الدائمة او المهام لتشمل جميع  النواب  فقط ماعدا تلك التي تستدعي الاختصاص.

 

كما أطلع السيد بوحجة رؤساء المجموعات البرلمانية على العمل الجاري لإعداد  الهيكل التنظيمي للمصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني الذي سيراعي مصلحة  المجلس والترقية القانونية للموظفين وتفعيل مخطط التكوين.

كلـمات مفتـاحيــة :
بوحجة يعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 كانون2/يناير 2018 18:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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